Donnerstag, November 20, 2025
85-jährige Radfahrerin stirbt nach Zusammenstoß in Augsburg-Firnhaberau
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

85-jährige Radfahrerin stirbt nach Zusammenstoß in Augsburg-Firnhaberau

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Dienstag, dem 18. November 2025, ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall in der Straße Am Grünland im Augsburger Stadtteil Firnhaberau. Dabei wurden zwei Personen verletzt.

Unfallhergang in Firnhaberau

Gegen 14:45 Uhr kollidierten auf der Straße Am Grünland ein 47-jähriger Radfahrer, der in Richtung Norden unterwegs war, und eine 85-jährige Radfahrerin, die ihm entgegenkam. Aus noch ungeklärter Ursache stießen die beiden Radfahrer zusammen.

Schwere Verletzungen und Rettungsmaßnahmen

Durch die Kollision stürzte die 85-Jährige und zog sich dabei eine Kopfverletzung zu, als sie auf den Gehweg fiel. Sie musste zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 47-Jährige erlitt Verletzungen an den Händen. Leider erlag die 85-Jährige später im Krankenhaus ihren Verletzungen.

Untersuchungen zum Unfallhergang

Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein unfallanalytisches Gutachten angeordnet. Bei beiden Unfallbeteiligten wurden Blutentnahmen durchgeführt. Beide Personen besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit. Die Polizei bittet Zeugen, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 zu melden.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Neueste Artikel