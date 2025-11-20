Newsletter
Foto: AOV
Schwerer Verkehrsunfall bei Münsterhausen (Lkr. Günzburg) – Fahrer schwer verletzt

Presse Augsburg
Von Presse Augsburg

Am Abend des 20. November 2025 ereignete sich auf der Edelstetter Straße bei Münsterhausen ein schwerer Verkehrsunfall.

Ein BMW, von der GZ25 kommend in Richtung Münsterhausen, kam aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Der Aufprall war so heftig, dass der Baumstamm von der Krone getrennt wurde und Teile der Vorderachse aus dem Fahrzeug herausgerissen wurden. Das stark beschädigte Auto kam auf einer angrenzenden Wiese zum Stehen.

Der Fahrer wurde schwer verletzt und von Rettungskräften sowie einem Notarzt an der Unfallstelle versorgt. Anschließend wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Die Edelstetter Straße musste während der Unfallaufnahme komplett gesperrt werden. Die Polizeiinspektion Krumbach ermittelt nun zur genauen Unfallursache.

 

