Mittwoch, November 19, 2025
3.1 C
London
Jugendgruppenstreit in Augsburg: Fahrradfahrer auf Brücke angegriffen und verletzt
Polizei & Co
1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Augsburg – Am Dienstag, den 18. November 2025, kam es in Pfersee zu einem Vorfall mit körperlicher Gewalt unter Jugendlichen im Alter von 14 bis 17 Jahren.

Körperliche Auseinandersetzung auf der Wertachbrücke

Der Vorfall ereignete sich gegen 21:00 Uhr, als ein 17-jähriger Jugendlicher mit seinem Fahrrad auf der Wertachbrücke, zwischen Schießstättenstraße und Lutzstraße, unterwegs war. Bei der Vorbeifahrt an drei anderen Jugendlichen kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Streit. Im Verlauf der Auseinandersetzung wurde der 17-Jährige am Kopf verletzt. Anschließend floh die dreiköpfige Gruppe.

Fahndung der Polizei erfolgreich

Die Polizei konnte im Rahmen der Fahndung die Täter ermitteln. Bei der Festnahme leistete ein 17-Jähriger Widerstand und schlug nach einem Polizeibeamten. Zudem stellte sich heraus, dass die Gruppe auch für Sachbeschädigungen in einem nahegelegenen Lokal verantwortlich ist.

Unterschiedliche Staatsangehörigkeiten der Verdächtigen

Die Polizei nahm die Jugendlichen zur weiteren Klärung mit auf die Polizeiwache. Der 16-jährige Verdächtige hat die deutsche und amerikanische Staatsangehörigkeit, der 17-jährige Verdächtige ist ukrainischer Staatsbürger und der 14-Jährige hat die deutsche und italienische Staatsbürgerschaft. Das Opfer, der 17-jährige Jugendliche, besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Newsletter

