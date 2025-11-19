Polizeibericht Augsburg und Region vom 19.11.2025

Firnhaberau – Fahrlässige Körperverletzung bei Verkehrsunfall

Am Dienstag (18.11.2025) kam zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen in der Straße Am Grünland.

Gegen 14:45 Uhr war ein 47-Jähriger Radfahrer in der Straße am Grünland in Richtung Norden unterwegs. Eine 85-Jährige Radfahrerin kam ihm entgegen.

Aus noch unbekannter Ursache kam es zwischen den Radfahrern zum Zusammenstoß. Hierdurch kam die 85-Jährige zu Fall und verletzte sich den Kopf am Gehweg. Sie wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.

Der 47-Jährige verletzte sich an den Händen.

Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein unfallanalytisches Gutachten veranlasst. Bei beiden Beteiligten wurden Blutentnahmen durchgeführt.

Beide Beteiligte haben die deutsche Staatsangehörigkeit.

Zeugen werden gebeten sich bei der PI Augsburg Ost unter 0821/323-2310 zu melden.

Oberhausen – Polizei ermittelt nach Unfallflucht

In der Zeit vom Samstag (15.11.2025), 20:00 Uhr – Montag (17.11.2025), 14:40 Uhr kam es zu einer Unfallflucht an der Ecke Jörg-Breu-Straße Ecke Prälat-Biglmaier-Straße.

Eine bislang unbekannte Person touchierte einen am Fahrbahnrand geparkten Audi. Anschließend entfernte sich die bislang unbekannte Person, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Augsburg 5 unter 0821/323-2510 entgegen.

Pfersee – Polizei ermittelt nach Körperverletzung, Widerstand gegen Polizeibeamte und Sachbeschädigung

Am Dienstag (18.11.2025) kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen im Alter von 14 und 17 Jahren.

Gegen 21:00 Uhr war ein 17-Jähriger mit seinem Fahrrad auf der Wertachbrücke zwischen der Schießstättenstraße und der Lutzstraße unterwegs. Als er an drei Jugendlichen vorbeifuhr, kam es aus noch ungeklärter Ursache zu einem Streit. Im Laufe dessen wurde der 17-Jährige von einem Jugendlichen aus der Gruppe am Kopf verletzt. Anschließend flüchtete die Dreiergruppe.

Die Polizei stellte im Rahmen der Fahndung die Täter fest. Hierbei leistete ein 17-Jähriger Widerstand, indem er nach einem Polizeibeamten schlug.

Im Rahmen der Anzeigenaufnahme vor Ort wurde festgestellt, dass die Tätergruppe auch für eine Sachbeschädigung in einem naheliegenden Lokal verantwortlich ist.

Die Polizei nahm die Täter im Anschluss mit auf die Polizeiinspektion.

Der 16-Jährige Verdächtige besitzt die deutsche und amerikanische Staatsangehörigkeit.

Der 17-jährige Verdächtige besitzt die ukrainische Staatsangehörigkeit.

Der 14-jährige Verdächtige besitzt die deutsche und italienische Staatsangehörigkeit.

Der 17-jährige Verletzte besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Innenstadt – Polizei verhindert Trunkenheitsfahrten

Am Mittwoch (19.11.2025) versuchten ein 16-Jähriger und ein 24-Jähriger unter Alkohol- bzw. Drogeneinfluss mit einem E-Scooter zu fahren.

Gegen 00:40 Uhr versuchte der 16-Jährige am Königsplatz einen E-Scooter zu aktiveren. Die Polizei kontrollierte ihn hierbei und stellte drogentypische Auffälligkeiten fest. Der Fahrtbeginn wurde daraufhin unterbunden.

Gegen 01:10 Uhr versuchte ein 24-Jähriger, ebenfalls am Königsplatz, mit einem E-Scooter wegzufahren. Die Polizei stellte bei der Kontrolle Alkoholgeruch fest und unterband daraufhin die Weiterfahrt.

Der 16-Jährige hat die syrische Staatsangehörigkeit.

Der 24-Jährige hat die deutsche und türkische Staatsangehörigkeit.

Pfersee – Polizei ermittelt nach Bedrohung

Am Dienstag (18.11.2025) kam es zu einer Bedrohung durch eine 61-Jährige.

Gegen 09:00 Uhr hielten sich ein 68-Jähriger und eine 62-Jährige auf einer Brücke in der Augsburger Straße auf. Dort wurden sie von der 61-Jährigen verbal bedroht bespuckt. Anschließend flüchtete die 61-Jährige.

Die Polizei konnte die Tatverdächtige im Rahmen der Fahndung feststellen.

Die Polizei ermittelt nun wegen Bedrohung gegen den 61-Jährige.

Die 62-Jährige hat die deutsche Staatsangehörigkeit.

Ort unbekannt – Polizei ermittelt nach Betrug – falscher Microsoft Mitarbeiter

Am Dienstag (18.11.2025) kam es zu einem Betrug zum Nachteil eines Mannes durch einen falschen Microsoft Mitarbeiter.

Der Unbekannte teilte dem Mann mit, dass sein Computer von einem Virus befallen wurde. Um dem entgegenzuwirken, müsse der Mann eine App installieren. Dies tat der Mann. Im Anschluss fuhr der Mann seinen Computer herunter und stellte später zwei unberechtigte Abbuchungen fest.

Es entstand ein Schaden im vierstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Betruges.

Der Mann besitzt die deutsche Staatsbürgerschaft.

Die Polizei hat folgende Tipps, um sich vor derartigen Betrügereien zu schützen:

Gewähren Sie unbekannten Anrufern niemals Zugriff auf ihren Computer, beispielsweise mit der Installation einer Fernwartungssoftware.

Microsoft wird niemals bei Ihnen anrufen.

Geben Sie auf keinen Fall private Daten (z.B. Bankkonto- und Kreditkartendaten, oder Zugangsdaten zu Kundenkonten) heraus.

Spickel – Polizei stoppt alkoholisierten Autofahrer

Am Dienstag (18.11.2025) war ein 54-jähriger Autofahrer alkoholisiert in der Friedberger Straße unterwegs.

Gegen 23.00 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den 54-Jährigen, da er Schlangenlinien fuhr. Bei der Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,5 Promille. Die Beamten unterbanden daraufhin die Weiterfahrt und stellten den Autoschlüssel sowie Führerschein sicher. Außerdem veranlassten sie eine Blutentnahme bei dem 54-Jährigen, um den Alkoholwert zu bestimmen.

Während der Blutentnahme leistete der Mann Widerstand und verletzte dabei einen Polizeibeamten leicht.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr und unter anderem wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Der 54-Jährige besitzt die kroatische Staatsbürgerschaft.

Innenstadt – Polizei kontrolliert den Verkehr in der Augsburger Innenstadt

Zwischen dem 14.11.2025 und 16.11.2025 führte die Verkehrspolizei mehrere Kontrollstellen im Innenstadtbereich durch.

Hierbei stoppten die Einsatzkräfte insgesamt acht Personen, die unter Drogeneinfluss unterwegs waren. Hier verliefen die Drogenschnelltests positiv, sodass die Einsatzkräfte Blutentnahmen veranlassten und die Weiterfahrt unterbanden.

Darüber hinaus stoppten die Beamten auch zwei Autofahrer, die unter Alkoholeinfluss unterwegs waren. Der Atemalkoholtest ergab hier jeweils einen Wert zwischen 0,6 und einem Promille. Auch hier veranlassten die Beamten eine Blutentnahme und unterbanden die Weiterfahrt.

Die Polizei ermittelt hier nun wegen Verstößen gegen das Straßenverkehrsgesetz.

Ab hier neu:

Außerdem wurde ein 20-Jähriger E-Scooter-Fahrer kontrolliert. Ein Drogentest fiel positiv aus. Bei der Kontrolle wurden zudem eine Schreckschusspistole und Betäubungsmittel festgestellt. Der Mann wurde durch die Polizei in Gewahrsam genommen.

Die Polizei ermittelt hier nun wegen Verstößen gegen das Straßenverkehrsgesetz, illegalem Besitz und versuchtem Handel von Betäubungsmittel sowie dem Waffengesetz.

Der 20-Jährige hat die irakische Staatsangehörigkeit.

Göggingen – Fahrlässige Körperverletzung bei Verkehrsunfall

Am Mittwoch (19.11.2025) ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Eichleitnerstraße.

Gegen 09.00 Uhr war ein 78-Jähriger mit seinem Auto in der Eichleitnerstraße unterwegs, als er die Kontrolle über sein Auto verlor. Dadurch kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 29-jährigen Autofahrer, der entgegenfuhr.

Durch den Zusammenstoß kollidierte der 78-Jährige mit drei weiteren Autos, die am Fahrbahnrand geparkt waren. Dadurch kippte der 78-Jährige mit seinem Auto zur Seite und musste von der Feuerwehr befreit werden.

Die Autos des 78-Jährigen und des 29-Jährigen wurden abgeschleppt.

Der 78-Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Der 29-Jährige und dessen 39-Jährige Beifahrerin wurden ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr und einem Verstoß nach der Straßenverkehrsordnung.

Der 78-Jährige hat die deutsche, der 29-Jährige die türkische und die 39-Jährige die deutsche Staatsangehörigkeit.