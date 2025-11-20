Sachbeschädigung in Lechhausen: Unbekannte Täter beschädigen blauen Audi in Tilsiter Straße

In Augsburg-Lechhausen wurde ein Auto mutwillig beschädigt. Der Vorfall ereignete sich zwischen Dienstag, dem 18. November 2025, um 17:30 Uhr und Mittwoch, dem 19. November 2025, um 13:50 Uhr in der Tilsiter Straße.

Unbekannte Täter beschädigen blauen Audi

In dem genannten Zeitraum verursachten unbekannte Täter an einem blauen Audi einen Sachschaden an der rechten Seite des Fahrzeugs. Die Reparaturkosten werden auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen

Die Polizeiinspektion Augsburg Ost hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0821/323-2310 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell