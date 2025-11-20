Seniorin in Lechhausen durchschaut Betrugsversuch eines falschen Polizisten – Polizei warnt vor Schockanrufen

Augsburg – In Lechhausen kam es am Mittwoch, den 19. November 2025, zu einem versuchten Betrug durch einen falschen Polizeibeamten. Eine 84-jährige Frau erkannte den Betrugsversuch und verhinderte dadurch einen Schaden.

Schockanruf durch falschen Beamten

Die Frau erhielt gegen 15:00 Uhr einen Anruf eines falschen Polizeibeamten. Der Anrufer behauptete, dass in der Nähe ein Einbruch stattgefunden habe und ein Verdächtiger festgenommen worden sei. Im Verlauf des Gesprächs erkundigte sich der Betrüger nach den Wertgegenständen der Frau. Diese reagierte umsichtig und verständigte die Polizei.

Ermittlungen wegen Trickbetruges

Die Polizei hat Ermittlungen wegen Trickbetruges aufgenommen. Um solche Betrugsfälle zu verhindern, betont die Bayerische Polizei im Rahmen ihrer Präventionskampagne #NMMO die Wichtigkeit von Wachsamkeit, besonders bei Senioren. Hierzu gibt es einige wichtige Tipps.

Tipps der Polizei zur Prävention