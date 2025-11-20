Newsletter
Seniorin in Lechhausen durchschaut Betrugsversuch eines falschen Polizisten – Polizei warnt vor Schockanrufen
Polizei & Co
1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Augsburg – In Lechhausen kam es am Mittwoch, den 19. November 2025, zu einem versuchten Betrug durch einen falschen Polizeibeamten. Eine 84-jährige Frau erkannte den Betrugsversuch und verhinderte dadurch einen Schaden.

Schockanruf durch falschen Beamten

Die Frau erhielt gegen 15:00 Uhr einen Anruf eines falschen Polizeibeamten. Der Anrufer behauptete, dass in der Nähe ein Einbruch stattgefunden habe und ein Verdächtiger festgenommen worden sei. Im Verlauf des Gesprächs erkundigte sich der Betrüger nach den Wertgegenständen der Frau. Diese reagierte umsichtig und verständigte die Polizei.

Ermittlungen wegen Trickbetruges

Die Polizei hat Ermittlungen wegen Trickbetruges aufgenommen. Um solche Betrugsfälle zu verhindern, betont die Bayerische Polizei im Rahmen ihrer Präventionskampagne #NMMO die Wichtigkeit von Wachsamkeit, besonders bei Senioren. Hierzu gibt es einige wichtige Tipps.

Tipps der Polizei zur Prävention

  • Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten.
  • Überweisen Sie niemals Geld an Unbekannte.
  • Klären Sie Angaben durch einen persönlichen Anruf bei der Behörde oder den jeweiligen Angehörigen über die Ihnen bekannte Telefonnummer.
  • Informieren Sie Ihre älteren Angehörigen und Bekannten über diese Betrugsmaschen.
  • Suchen Sie die Telefonnummer der jeweiligen Behörde selbst heraus.
  • Verständigen Sie bei verdächtigen Feststellungen umgehend den Polizeinotruf 110.
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

