Unbekannte beschädigen BMW in Göggingen – Polizei sucht Zeugenhinweise

Augsburg – In der Hennchstraße in Göggingen kam es am Montag, den 10. November 2025, zu einer Sachbeschädigung. Zwischen 07:00 Uhr und 13:00 Uhr wurde ein weißer BMW von unbekannten Tätern beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro.

Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung

Die Polizei hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Der Vorfall ereignete sich in einem Zeitraum, in dem die genaue Täteranzahl unbekannt ist. Die Ermittler hoffen, durch Hinweise aus der Bevölkerung den oder die Täter ausfindig machen zu können.

Zeugen gesucht

Um den Vorfall aufklären zu können, bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Personen, die zur fraglichen Zeit in der Nähe waren oder Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 0821/323-2710 in Verbindung zu setzen.