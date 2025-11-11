Newsletter
Autobrandschaden in Augsburg: Akku in Flammen, kein Verletzter
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Autobrandschaden in Augsburg: Akku in Flammen, kein Verletzter

Von Alfred Ingerl

Augsburg – In der Bergheimer Straße in Göggingen geriet am Dienstag, dem 11. November 2025, ein Auto in Brand.

Brandursache: Akku entzündet sich

Nach aktuellen Erkenntnissen brach das Feuer durch einen Akku aus, der im Inneren des Fahrzeugs gelagert war. Der Fahrer des Autos bemerkte den Vorfall und alarmierte umgehend die Feuerwehr, da das gesamte Fahrzeug in Flammen stand.

Sachschaden von mehreren Tausend Euro

Die Feuerwehr konnte den Brand erfolgreich löschen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 7.000 Euro geschätzt.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

