Betrunkener Fahrer verursacht Unfall in Lechhausen und flüchtet – Festnahme und Anzeige durch Polizei

Am Samstag, den 8. November 2025, ereignete sich in Lechhausen ein Verkehrsunfall, bei dem ein betrunkener Fahrer festgenommen wurde. Der Vorfall fand in der Linke Brandstraße statt.

Unfallhergang in der Linke Brandstraße

Gegen 07:35 Uhr fuhr ein 53-jähriger Mann mit seinem Pkw die Linke Brandstraße entlang. Aufgrund entgegenkommender Fahrzeuge wich der Fahrer nach rechts aus und stieß dabei gegen einen ordnungsgemäß geparkten Lkw.

Flucht und Festnahme am Verbrauchermarkt

Nach dem Zusammenstoß entfernte sich der Unfallverursacher in Richtung Neuburger Straße. Wenig später wurde sein Fahrzeug von einer Polizeistreife auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes entdeckt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem 53-Jährigen einen Wert von knapp 1,7 Promille.

Rechtliche Konsequenzen und Sicherstellungen

Als Konsequenz wurde bei dem Mann eine Blutentnahme durchgeführt. Der Führerschein und der Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Der Fahrer, der die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt, sieht nun einer Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohols und unerlaubten Entfernens vom Unfallort entgegen.