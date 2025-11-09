E-Scooter-Fahrer bei Unfall in Zusmarshausen verletzt – Polizei sucht Traktorfahrer und Zeugen

Zusmarshausen – Am Samstagmorgen, den 8. November 2025, kam es gegen 10:10 Uhr auf dem Radweg entlang der neuen Umgehungsstraße der Staatsstraße 2032 bei Zusmarshausen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 16-jähriger E-Scooter-Fahrer leicht verletzt wurde.

Der Jugendliche war von Welden kommend in Richtung Streitheim unterwegs, als aus einem Feldweg ein Traktor nach rechts auf den Radweg einbog – ebenfalls in Fahrtrichtung Streitheim. Dabei übersah der Traktorfahrer offenbar den von links kommenden E-Scooter-Fahrer.

Der junge Fahrer versuchte noch, nach links auszuweichen, stieß jedoch gegen den Anhänger des Traktors und stürzte in den angrenzenden Graben. Der Traktorfahrer hielt anschließend an und sprach mit dem Gestürzten. Nachdem dieser angab, dass alles in Ordnung sei, setzte der Landwirt seine Fahrt fort. Er nannte zwar seinen Vornamen, an den sich der E-Scooter-Fahrer später jedoch nicht mehr erinnern konnte.

Erst im weiteren Verlauf verspürte der 16-Jährige Schmerzen und bemerkte eine Schürfwunde am rechten Schienbein.

Die Polizei Zusmarshausen bittet den beteiligten Traktorfahrer sowie mögliche Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer 08291 / 18900 zu melden.