Fahrraddiebstahl in Augsburg: Zwei Räder im Wert von 6.300 Euro gestohlen – Zeugen gesucht

In Augsburg-Oberhausen wurden am Freitag, den 7. November 2025, zwischen 00:30 Uhr und 08:30 Uhr zwei Fahrräder gestohlen. Der Diebstahl ereignete sich in der Neuhoferstraße auf Höhe der Hausnummer 4.

Fahrräder in Innenhof entwendet

Beide Fahrräder waren mit einem Schloss gesichert und befanden sich im Innenhof des Anwesens. Eines der gestohlenen Fahrräder ist ein Gravel Bike der Marke Bergamont, Modell Grandurance, in der Farbe Gold. Der Wert dieses Fahrrads wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt.

Hochwertiges Pedelec ebenfalls gestohlen

Das zweite Fahrrad ist ein Pedelec Trekkingrad der Marke KTM, in der Farbe Braun, mit einem geschätzten Wert von etwa 4.800 Euro. Es besteht die Möglichkeit, dass die Fahrräder mit einem Transporter abtransportiert wurden.

Zeugen gesucht

Die Polizei Augsburg Oberhausen bittet nun Zeugen, die im genannten Zeitraum Verdächtiges bemerkt haben oder Hinweise zu den gestohlenen Fahrrädern geben können, sich unter der Telefonnummer 0821/323-2510 zu melden.