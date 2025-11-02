Pedelec im Wert von 4.700 Euro in Göggingen gestohlen – Polizei sucht Zeugen

Augsburg (ots) – In der Nacht vom 30. Oktober 2025 auf den 31. Oktober 2025 ereignete sich ein Fahrraddiebstahl in der Koloniestraße im Stadtteil Göggingen.

Diebstahl auf Höhe der Hausnummer 2

Der Besitzer des gestohlenen Fahrrads hatte sein Pedelec der Marke Cube Stereo Hybrid auf Höhe der Hausnummer 2 abgestellt und am Hinterrad gesichert. Als er am Morgen an den Abstellplatz zurückkehrte, musste er den Diebstahl seines Fahrrades feststellen.

Hoher Beuteschaden

Der durch den Diebstahl verursachte Schaden beläuft sich auf etwa 4.700 Euro. Die Polizeiinspektion Augsburg Süd bittet um Mithilfe der Bevölkerung.

Polizei sucht Zeugen

Zeugen, die Angaben zum Täter oder dem Verbleib des Fahrrades machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 zu melden.