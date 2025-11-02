Newsletter
Sonntag, November 2, 2025
12.3 C
London
type here...
Subscribe
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Pedelec im Wert von 4.700 Euro in Göggingen gestohlen – Polizei sucht Zeugen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Augsburg (ots) – In der Nacht vom 30. Oktober 2025 auf den 31. Oktober 2025 ereignete sich ein Fahrraddiebstahl in der Koloniestraße im Stadtteil Göggingen.

Diebstahl auf Höhe der Hausnummer 2

Der Besitzer des gestohlenen Fahrrads hatte sein Pedelec der Marke Cube Stereo Hybrid auf Höhe der Hausnummer 2 abgestellt und am Hinterrad gesichert. Als er am Morgen an den Abstellplatz zurückkehrte, musste er den Diebstahl seines Fahrrades feststellen.

Hoher Beuteschaden

Der durch den Diebstahl verursachte Schaden beläuft sich auf etwa 4.700 Euro. Die Polizeiinspektion Augsburg Süd bittet um Mithilfe der Bevölkerung.

Polizei sucht Zeugen

Zeugen, die Angaben zum Täter oder dem Verbleib des Fahrrades machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 zu melden.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Vermischtes

Unfall in Unterhaching: Mann will in losfahrendes Auto einsteigen und stirbt

0
Tragischer Unfall in Unterhaching: Ein 33-Jähriger will in ein...
Polizeipräsidium Oberpfalz

Tödlicher Unfall bei Roding: Pkw gerät in Vollbrand auf Staatsstraße 2650

0
Am frühen Morgen des 1. November 2025 ereignete sich...
FC Augsburg

FCA-Fans kritisieren Vereinsführung – Wagner sucht den Schulterschluss

0
Der FC Augsburg hat zum dritten Mal in Serie...
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg und Region vom 31.10.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Polizeipräsidium Niederbayern

23-Jähriger bei Verkehrsunfall in Hunding tödlich verunglückt: Polizei sucht Zeugen

0
In den frühen Morgenstunden des 25. Oktober 2025 ereignete...

Neueste Artikel