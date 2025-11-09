Augsburger Panther geben Luca Tosto frei – Wechsel zur Düsseldorfer EG

Die Augsburger Panther haben dem Wechselwunsch von Stürmer Luca Tosto entsprochen und den Vertrag mit dem 24-Jährigen aufgelöst. Der Außenstürmer schließt sich mit sofortiger Wirkung der Düsseldorfer EG in der DEL2 an. Während der Deutschland-Cup-Pause erzielten Spieler und Clubs eine einvernehmliche Lösung.

Wechsel in der Deutschland-Cup-Pause

Tosto war zur Saison 2023/24 aus der Organisation der Adler Mannheim nach Augsburg gekommen und absolvierte seitdem 75 Spiele in der PENNY DEL für die Panther. Dabei erzielte er sechs Tore und neun Assists.

In der laufenden Spielzeit kam der Angreifer allerdings nur selten zum Einsatz und stand zuletzt häufig als überzähliger Feldspieler nicht im Aufgebot. Nun nutzt der 24-Jährige die Gelegenheit, in Düsseldorf eine neue sportliche Herausforderung anzunehmen.

Bei der DEG, die in der DEL2 um den Wiederaufstieg kämpft, will Tosto in einer größeren Rolle wieder regelmäßig auf dem Eis stehen und seiner noch jungen Karriere neuen Schwung verleihen.

Sportdirektor Mitchell lobt Tostos Einsatz

Panther-Sportdirektor Larry Mitchell äußerte sich mit großem Respekt über den scheidenden Stürmer:„Luca Tosto hat sich stets vorbildlich verhalten, auch wenn er mit seiner Rolle in unserem Team selbstverständlich unzufrieden war. Wir respektieren und verstehen seinen Wunsch nach mehr Eiszeit und mehr Verantwortung und möchten ihm bei dieser Veränderung keine Steine in den Weg legen.“

Mitchell bedankte sich im Namen des Clubs für Tostos Einsatz in den vergangenen zweieinhalb Jahren und wünschte ihm für seine sportliche und private Zukunft alles Gute.

Neustart in Düsseldorf

Für Luca Tosto eröffnet der Wechsel zur Düsseldorfer EG die Chance, wieder mehr Verantwortung zu übernehmen und regelmäßig Spielpraxis zu sammeln. Für die Augsburger Panther bedeutet der Abgang zwar einen personellen Verlust, zugleich aber auch die Möglichkeit, den Kader gezielt weiterzuentwickeln.