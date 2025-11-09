Newsletter
Sonntag, November 9, 2025
14.1 C
London
type here...
Subscribe
Tosto verlässt den AEV | Foto: Dunja Dietrich
Augsburger PantherAugsburg StadtNewsletter
1 Min.Lesezeit

Augsburger Panther geben Luca Tosto frei – Wechsel zur Düsseldorfer EG

Presse Augsburg
Von Presse Augsburg

Die Augsburger Panther haben dem Wechselwunsch von Stürmer Luca Tosto entsprochen und den Vertrag mit dem 24-Jährigen aufgelöst. Der Außenstürmer schließt sich mit sofortiger Wirkung der Düsseldorfer EG in der DEL2 an. Während der Deutschland-Cup-Pause erzielten Spieler und Clubs eine einvernehmliche Lösung.

Wechsel in der Deutschland-Cup-Pause

Tosto war zur Saison 2023/24 aus der Organisation der Adler Mannheim nach Augsburg gekommen und absolvierte seitdem 75 Spiele in der PENNY DEL für die Panther. Dabei erzielte er sechs Tore und neun Assists.

In der laufenden Spielzeit kam der Angreifer allerdings nur selten zum Einsatz und stand zuletzt häufig als überzähliger Feldspieler nicht im Aufgebot. Nun nutzt der 24-Jährige die Gelegenheit, in Düsseldorf eine neue sportliche Herausforderung anzunehmen.

Bei der DEG, die in der DEL2 um den Wiederaufstieg kämpft, will Tosto in einer größeren Rolle wieder regelmäßig auf dem Eis stehen und seiner noch jungen Karriere neuen Schwung verleihen.

Sportdirektor Mitchell lobt Tostos Einsatz

Panther-Sportdirektor Larry Mitchell äußerte sich mit großem Respekt über den scheidenden Stürmer:„Luca Tosto hat sich stets vorbildlich verhalten, auch wenn er mit seiner Rolle in unserem Team selbstverständlich unzufrieden war. Wir respektieren und verstehen seinen Wunsch nach mehr Eiszeit und mehr Verantwortung und möchten ihm bei dieser Veränderung keine Steine in den Weg legen.“

Mitchell bedankte sich im Namen des Clubs für Tostos Einsatz in den vergangenen zweieinhalb Jahren und wünschte ihm für seine sportliche und private Zukunft alles Gute.

Neustart in Düsseldorf

Für Luca Tosto eröffnet der Wechsel zur Düsseldorfer EG die Chance, wieder mehr Verantwortung zu übernehmen und regelmäßig Spielpraxis zu sammeln. Für die Augsburger Panther bedeutet der Abgang zwar einen personellen Verlust, zugleich aber auch die Möglichkeit, den Kader gezielt weiterzuentwickeln.

Presse Augsburg
Presse Augsburg
Newsdesk der Presse Augsburg Medien-Redaktion.

Meistgelesen

Freizeit

Bildergalerie | Der Augsburger Presseball 2025

0
Unter dem Motto „Tanz im Lichterglanz“ feierten rund 2000...
Polizei & Co

Polizeieinsatz im ICE nach München: Verdächtiger mit Sturmhaube in Augsburg festgenommen

0
Augsburg - Am Freitag, den 7. November 2025, kam...
Polizei & Co

Polizeibericht Region Augsburg vom 08.11.2025

0
Heute im Polizeibericht: Unfallflucht in Ecknach | Stromkasten in Ecknach beschädigt | Diedorf-Unfall oder unerlaubte Benutzung | Zusmarshausen- flüchtender Ladendieb | Kissing -Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort
Augsburg Stadt

Augsburg führend bei der Versorgung Schwerstverletzter

0
Wenn jede Sekunde zählt, müssen Rettungskräfte und Mediziner perfekt...
Politik & Wirtschaft

Niedersachsen schiebt Uigurin nach China ab

0
Niedersachsen hat eine Uigurin aus der chinesischen Region Xinjiang...

Neueste Artikel