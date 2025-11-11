Newsletter
Unbekannte beschädigen geparkten Nissan in Augsburg-Lechhausen – Polizei sucht Zeugen
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Augsburg – In der Nacht von Sonntag, den 9. November 2025, auf Montag, den 10. November 2025, kam es in Lechhausen zu einer Sachbeschädigung. Betroffen war ein Nissan X-Trail, der in der Ernst-Moritz-Arndt-Straße geparkt war.

Unbekannte Täter verursachen Schaden

Bisher unbekannte Täter beschädigten das Fahrzeug. Die genaue Höhe des Schadens ist derzeit noch unklar und wird von den Behörden ermittelt.

Polizei bittet um Mithilfe

Die Polizei hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Hinweise. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0821/323-2310 zu melden.

