Dienstag, November 11, 2025
Blitzerrazzia bei Harburg: Über 260 Geschwindigkeitsverstöße auf B25 festgestellt
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Augsburg (ots) – Die Verkehrspolizeiinspektion (VPI) Donauwörth führte vom 07. bis 10. November 2025 Geschwindigkeitskontrollen an der Bundesstraße 25 bei Harburg in Fahrtrichtung Nördlingen durch. Dabei kamen sogenannte “Blitzeranhänger” zum Einsatz. Insgesamt wurden mehr als 260 Verstöße registriert, davon befinden sich rund 120 im Anzeigenbereich.

Extremer Geschwindigkeitsverstoß aufgenommen

Der gravierendste Verstoß wurde am 07. November von einem Autofahrer aus der Region Donauwörth begangen. Er fuhr mit einer Geschwindigkeit von über 174 km/h anstatt der erlaubten 100 km/h. Der Fahrer muss nun mit einem Bußgeld von 1.400 Euro rechnen. Zusätzlich erwarten ihn zwei Punkte in Flensburg und ein dreimonatiges Fahrverbot. Insgesamt werden gegen acht Fahrer Fahrverbote verhängt.

Polizei mahnt zur Vorsicht

Angesichts der jüngsten schweren Verkehrsunfälle sowie des Beginns der dunklen Jahreszeit und des Herbstes appelliert die Verkehrspolizei eindringlich an die Fahrer, sich an die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit zu halten. Die Geschwindigkeit sollte immer den Straßenverhältnissen und der Witterung angepasst werden.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Neueste Artikel