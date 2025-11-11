Polizei stoppt Jugendliche unter Drogeneinfluss auf E-Scootern in Augsburgs Innenstadt

Am Montagabend, dem 10. November 2025, verhinderte eine Polizeistreife in der Augsburger Innenstadt, dass ein 18-Jähriger und seine beiden Begleiter unter Drogeneinfluss auf E-Scootern in der Dieselstraße fuhren.

Kontrolle enthüllt Drogenkonsum

Gegen 20 Uhr kontrollierten Polizisten die Gruppe, als sie gerade im Begriff waren, die E-Scooter zu benutzen. Alle drei Personen zeigten drogentypisches Verhalten, was die Beamten dazu veranlasste, die Weiterfahrt zu unterbinden. Die drei Männer setzten daraufhin ihren Weg zu Fuß fort.

Appell der Polizei für mehr Sicherheit

Die Polizei appelliert eindringlich an alle Verkehrsteilnehmer: „Kein Alkohol oder Drogen im Straßenverkehr! Nicht nur die Verkehrstüchtigkeit des Fahrzeuges, sondern insbesondere auch die des Fahrers hat einen erheblichen Einfluss auf die Verkehrssicherheit. Wer unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln am Straßenverkehr teilnimmt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch andere.“