Newsletter
Dienstag, November 11, 2025
14.7 C
London
type here...
Subscribe
Polizei stoppt Jugendliche unter Drogeneinfluss auf E-Scootern in Augsburgs Innenstadt
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Polizei stoppt Jugendliche unter Drogeneinfluss auf E-Scootern in Augsburgs Innenstadt

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Montagabend, dem 10. November 2025, verhinderte eine Polizeistreife in der Augsburger Innenstadt, dass ein 18-Jähriger und seine beiden Begleiter unter Drogeneinfluss auf E-Scootern in der Dieselstraße fuhren.

Kontrolle enthüllt Drogenkonsum

Gegen 20 Uhr kontrollierten Polizisten die Gruppe, als sie gerade im Begriff waren, die E-Scooter zu benutzen. Alle drei Personen zeigten drogentypisches Verhalten, was die Beamten dazu veranlasste, die Weiterfahrt zu unterbinden. Die drei Männer setzten daraufhin ihren Weg zu Fuß fort.

Appell der Polizei für mehr Sicherheit

Die Polizei appelliert eindringlich an alle Verkehrsteilnehmer: „Kein Alkohol oder Drogen im Straßenverkehr! Nicht nur die Verkehrstüchtigkeit des Fahrzeuges, sondern insbesondere auch die des Fahrers hat einen erheblichen Einfluss auf die Verkehrssicherheit. Wer unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln am Straßenverkehr teilnimmt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch andere.“

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Vermischtes

Schwerer Verkehrsunfall in München – Kleinkind stirbt nach Kollision

0
München | Am Montagnachmittag, den 10. November 2025, kam...
Freizeit

Bildergalerie | Der Augsburger Presseball 2025

0
Unter dem Motto „Tanz im Lichterglanz“ feierten rund 2000...
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg vom 10.11.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg von heute
Augsburg Stadt

Berufsfeuerwehr Augsburg präsentiert weltweit ersten Löschroboter auf Schienen und Raupen

0
Die Berufsfeuerwehr Augsburg hat heute ein technisches Novum vorgestellt:...
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg vom 09.11.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht vom 09.11.2025

Neueste Artikel