E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss in Augsburg gestoppt – Ermittlungen eingeleitet

Am Montag, dem 10. November 2025, ereignete sich in Augsburg-Haunstetten ein Vorfall, bei dem ein 26-Jähriger unter dem Einfluss von Drogen auf einem E-Scooter in der Spielfeldstraße unterwegs war.

E-Scooter-Fahrer von Polizei gestoppt

Gegen 09:15 Uhr fiel der junge Mann einer Polizeistreife auf, die bei ihm drogentypisches Verhalten feststellte. Um die Sicherheit im Straßenverkehr zu gewährleisten, unterbanden die Beamten die Weiterfahrt des 26-Jährigen. Zusätzlich wurde eine Blutentnahme angeordnet, um den Verdacht des Drogenkonsums zu bestätigen.

Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz

Da der E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss stand, ermittelt die Polizei nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz. Die genaue Höhe der strafrechtlichen Konsequenzen wird derzeit noch geprüft.

