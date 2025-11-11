Newsletter
Dienstag, November 11, 2025
14.7 C
London
type here...
Subscribe
E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss in Augsburg gestoppt – Ermittlungen eingeleitet
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss in Augsburg gestoppt – Ermittlungen eingeleitet

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Montag, dem 10. November 2025, ereignete sich in Augsburg-Haunstetten ein Vorfall, bei dem ein 26-Jähriger unter dem Einfluss von Drogen auf einem E-Scooter in der Spielfeldstraße unterwegs war.

E-Scooter-Fahrer von Polizei gestoppt

Gegen 09:15 Uhr fiel der junge Mann einer Polizeistreife auf, die bei ihm drogentypisches Verhalten feststellte. Um die Sicherheit im Straßenverkehr zu gewährleisten, unterbanden die Beamten die Weiterfahrt des 26-Jährigen. Zusätzlich wurde eine Blutentnahme angeordnet, um den Verdacht des Drogenkonsums zu bestätigen.

Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz

Da der E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss stand, ermittelt die Polizei nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz. Die genaue Höhe der strafrechtlichen Konsequenzen wird derzeit noch geprüft.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an das Polizeipräsidium Schwaben Nord.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Vermischtes

Schwerer Verkehrsunfall in München – Kleinkind stirbt nach Kollision

0
München | Am Montagnachmittag, den 10. November 2025, kam...
Freizeit

Bildergalerie | Der Augsburger Presseball 2025

0
Unter dem Motto „Tanz im Lichterglanz“ feierten rund 2000...
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg vom 10.11.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg von heute
Augsburg Stadt

Berufsfeuerwehr Augsburg präsentiert weltweit ersten Löschroboter auf Schienen und Raupen

0
Die Berufsfeuerwehr Augsburg hat heute ein technisches Novum vorgestellt:...
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg vom 09.11.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht vom 09.11.2025

Neueste Artikel