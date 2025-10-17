Großrazzia in Augsburg: Zwei junge Männer wegen Geldfälschung in Haft

Augsburg (ots) – Am gestrigen Donnerstag (16.10.2025) fand in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft eine umfangreiche Durchsuchungsaktion statt, bei der zwei Personen in Untersuchungshaft genommen wurden. Diese Maßnahmen stehen im Zusammenhang mit Ermittlungen wegen Landfriedensbruchs nach einer körperlichen Auseinandersetzung in der Donauwörther Straße, die in der Pressemitteilung Nr. 1680 vom 09.09.2025 thematisiert wurde.

Durchsuchung in mehreren Wohnobjekten

Am Donnerstagmorgen vollzogen Einsatzkräfte, unterstützt von der Bereitschaftspolizei, mehrere auf Antrag der Staatsanwaltschaft erlassene Durchsuchungsbeschlüsse. Insgesamt neun Wohnobjekte in Augsburg, dem Landkreis sowie im Bereich Oberfranken wurden durchsucht. Die Polizei stellte umfangreiche Beweismittel sicher, darunter gefährliche Gegenstände, eine größere Menge Betäubungsmittel, Falschgeld und eine größere Menge Bargeld.

Haftbefehle gegen zwei Tatverdächtige erlassen

Im Zuge der Durchsuchungen wurden fünf Personen im Alter von 20 bis 22 Jahren vorläufig festgenommen. Zwei Verdächtige, im Alter von 20 und 21 Jahren, wurden einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der Haftbefehle wegen Geldfälschung erließ. Beide befinden sich nun in einer Justizvollzugsanstalt. Die anderen Personen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Ermittlungen dauern an

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Augsburg unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Augsburg werden fortgesetzt. Weitere Auskünfte sind aufgrund der laufenden Ermittlungen derzeit nicht möglich. Von den festgenommenen Tatverdächtigen besitzen vier die syrische und einer die irakische Staatsangehörigkeit.