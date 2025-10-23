Jugendliche beim Fahrraddiebstahl in Augsburg erwischt: Zwei Festnahmen, zwei flüchtig

Augsburg (ots) – In der Nacht auf Donnerstag, den 23. Oktober 2025, versuchten vier Jugendliche, in der Ladehofstraße mehrere Fahrräder zu stehlen.

Zeugen verhindern Diebstahl

Gegen 00:45 Uhr bemerkte ein Passant, wie die Jugendlichen an einem Fahrradabstellplatz an mehreren Fahrrädern hantierten. Der Zeuge sprach die Gruppe an, woraufhin die Jugendlichen die Flucht ergriffen und mit den Fahrrädern davonfuhren.

Erfolgreiche Fahndung der Polizei

Dank einer schnellen Fahndung gelang es den Polizeibeamten, zwei der Jugendlichen im Alter von 16 und 17 Jahren zu stoppen. Zwei weitere Täter entkamen vorerst. Die gestohlenen Fahrräder wurden inzwischen sichergestellt.

Ermittlungen wegen Fahrraddiebstahls

Gegen die Jugendlichen, die beide die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen, ermittelt die Polizei nun wegen Fahrraddiebstahls.