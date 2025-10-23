Verkehrsunfall in Augsburg: Radlader kollidiert mit Pkw – Zwei Personen mittelschwer verletzt

Am Mittwoch, dem 22. Oktober 2025, ereignete sich in der Augsburger Innenstadt ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen mittelschwer verletzt wurden. Der Unfall geschah im Bereich der Kreuzung Karlstraße/Karolinenstraße.

Unfallhergang im Detail

Gegen 08:45 Uhr war ein 41-jähriger kosovarischer Staatsbürger mit einem Radlader westwärts am Leonhardsberg unterwegs. An der Kreuzung Karlstraße/Karolinenstraße beabsichtigte er, nach links abzubiegen, als er offenbar einen 27-jährigen Pkw-Fahrer übersah, der östlich die Karlstraße entlangfuhr. Es kam zu einem Zusammenstoß zwischen der Gabel des Radladers und dem Pkw.

Verletzungen und Sachschäden

Die beiden Insassen des Pkw, der 27-jährige Fahrer mit griechischer Staatsangehörigkeit und sein 29-jähriger Beifahrer mit türkischer Staatsangehörigkeit, wurden mittelschwer verletzt. Beide wurden zur Behandlung in das Universitätsklinikum Augsburg gebracht. Am Pkw entstand ein Totalschaden, während der Radlader unbeschädigt blieb.