Polizeibericht Augsburg und Region vom 17.10.2025

Innenstadt – Polizei ermittelt nach Einbruch

Am Donnerstag (16.10.2025) verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Zutritt zu einer Wohnung am Anna-Krölin-Platz.

In der Zeit von 18.00 Uhr bis 22.00 Uhr drangen die Täter offenbar gewaltsam in die Wohnung ein und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Der Beuteschaden wird derzeit ermittelt.

Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Kripo unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

Innenstadt – Polizei ermittelt nach Diebstahl

Am Mittwoch (15.10.2025) entwendete ein bislang unbekannter Täter ein Handy aus der Jackentasche einer 26-Jährigen in einem Schnellrestaurant in der Fuggerstraße.

Gegen 20.00 Uhr hielt sich die 26-Jährige im dortigen Bereich auf. Ein unbekannter Mann sprach die Frau an und versuchte sie offenbar abzulenken. Kurz nachdem der Unbekannte den Tisch wieder verlassen hatte, stellte die 26-Jährige das Fehlen ihres Handys fest. Der Beuteschaden liegt im mittleren dreistelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Kripo unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

Firnhaberau – Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall

Am Donnerstag (16.10.2025) stürzte ein 63-jähriger Radfahrer im Stefan-Höpfinger-Weg, als ihm ein Hund vor das Fahrrad lief.

Gegen 09.00 Uhr war der Radfahrer in einer dortigen Parkanlage unterwegs. Eine 47-Jährige war ebenfalls mit ihren drei Hunden im Park. Einer der Hunde lief vor das Fahrrad des 63-Jährigen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß und der 63-Jährige stürzte. Der 63-Jährige verletzte sich dabei leicht und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen die 47-jährige Hundehalterin. Alle Beteiligten besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit.

Hochzoll – Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Am Donnerstag (16.10.2025) beschädigte eine bislang unbekannte Person einen grauen BMW am Zwölf-Apostel-Platz.

In der Zeit von 11.30 Uhr bis 12.00 Uhr beschädigte der Unbekannte das Auto an der linken Fahrzeugseite. Der Sachschaden wird auf rund 2500 Euro geschätzt. Die unbekannte Person entfernte sich anschließend von der Unfallstelle.

Die Polizei ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Pfersee – Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall

Am Donnerstag (16.10.2025) verursachte ein 64-jähriger Radfahrer offenbar alkoholisiert einen Verkehrsunfall in der Bürgermeister-Bohl-Straße.

Gegen 22.30 Uhr stieß der 64-Jährige mit seinem E-Bike gegen einen geparkten Mercedes. Hierbei stürzte der 64-Jährige und verletzte sich leicht. Der Sachschaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt. Bei der Verkehrsunfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 64-Jährige offenbar alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp zwei Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme bei dem 64-Jährigen.

Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen Gefährdung des Straßenverkehrs – infolge Alkohol gegen den 64-Jährigen.

Der 64-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Hochzoll – Polizei ermittelt nach Widerstand

Am Donnerstag (16.10.2025) leistete ein 31-Jähriger bei einer Verkehrskontrolle Widerstand. Hierbei wurden zwei Beamte leicht verletzt.

Gegen 23.00 Uhr kontrollierte eine Streife den Mann. Während der Verkehrskontrolle berührte ein Polizeibeamter offenbar das Auto. Das verärgerte den 31-Jährigen derart, dass dieser aus seinem Auto ausstieg und den Beamten körperlich anging. Im weiteren Verlauf mussten die Polizeibeamten den Mann fesseln. Dabei leistete der 31-Jährige Widerstand und beleidigte die Beamten. Zwei Beamte wurden dabei leicht verletzt Die Einsatzkräfte veranlassten eine Blutentnahme bei dem 31-Jährigen. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen entließen die Beamten den Mann.

Wenig später erschien der 31-Jährige auf einer Polizeidienststelle, um erneut seinen Unmut mitzuteilen. Hierbei leistete er erneut Widerstand. Beamte brachten ihn schließlich in den Arrest.

Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen Widerstands gegen den 31-Jährigen.

Der 31-Jährige besitzt die türkische Staatsangehörigkeit.

Antonsviertel/ Hochfeld – Polizei verhütet Trunkenheitsfahrten

Am Freitag (17.10.2025) verhinderte die Polizei in den frühen Morgenstunden gleich mehrere Trunkenheitsfahrten mit E-Scootern.

Gegen 03.00 Uhr kontrollierte eine Streife eine 19-jährige Frau im Alten Postweg. Diese war ganz offensichtlich alkoholisiert und wollte gerade mit einem Leih-E-Scooter losfahren. Bei der Verkehrskontrolle bestätigte sich der Eindruck der Beamten. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über einem Promille.

Nahezu der gleiche Vorfall ereignete sich kurze Zeit später in der Immelmannstraße. Dort wollten zwei 20-jährige Männer mit einem Leih-E-Scooter losfahren. Auch hier bestätigte sich nach einem Atemalkoholtest der Eindruck der Polizeibeamten. Beide Männer waren mit etwa einem Promille alkoholisiert.

In beiden Fällen gingen die Personen entweder zu Fuß nach Hause oder riefen ein Taxi. Strafrechtliche Konsequenzen erwartet sie nicht.