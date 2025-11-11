Schwerer Verkehrsunfall in München – Kleinkind stirbt nach Kollision

München | Am Montagnachmittag, den 10. November 2025, kam es im Münchner Stadtteil Berg am Laim zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein Kind ums Leben kam und mehrere Personen verletzt wurden.

Gegen 15:30 Uhr befuhr eine 37-jährige Autofahrerin mit ihrem Skoda die Kreillerstraße stadteinwärts in Richtung Leuchtenbergring. An der Kreuzung zur St.-Veit-Straße wollte sie nach links abbiegen. Auf dem Rücksitz des Fahrzeugs befanden sich ihre beiden vierjährigen Kinder.

Zur gleichen Zeit näherte sich auf der Kreillerstraße in Gegenrichtung ein 60-jähriger Fahrer eines BMW, der die Kreuzung geradeaus in Richtung Trudering passieren wollte. Auf dem Beifahrersitz saß eine 30-jährige Mitfahrerin.

Als die 37-Jährige bei Grünpfeil in die St.-Veit-Straße abbog, kam es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch die Wucht des Aufpralls wurden alle fünf Insassen verletzt. Sie wurden vom Rettungsdienst in Münchner Kliniken gebracht. Ein Kind erlitt dabei schwerste Verletzungen und verstarb wenig später im Krankenhaus.

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Während der Unfallaufnahme war die Kreuzung für rund drei Stundengesperrt, was zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führte.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.