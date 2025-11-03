Newsletter
Montag, November 3, 2025
15.9 C
London
type here...
Subscribe
Polizei & Co
1 Min.Lesezeit

16-Jähriger nach Raubüberfall auf Juwelier in Augsburg festgenommen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Raubüberfall auf Juweliergeschäft in der Augsburger Innenstadt

Am Montag, den 27.10.2025, wurde ein Juweliergeschäft in der Ulmer Straße von einem Unbekannten ausgeraubt. Die Polizei hat daraufhin umgehend die Ermittlungen aufgenommen.

Details zum Überfall und Täterbeschreibung

Laut bisherigen Erkenntnissen betrat der Täter gegen 9.20 Uhr das Geschäft und bedrohte einen Angestellten mit einem Messer, um Wertgegenstände zu erbeuten. Der Täter entkam mit einer Beute im Wert von etwa 2.500 Euro in Richtung Branderviertel. Bei dem Überfall wurde niemand verletzt. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei blieb bisher erfolglos.

Der Täter wird als augenscheinlich jüngerer Mann beschrieben, etwa 170 cm groß, sehr hager, komplett in Schwarz gekleidet mit Sturmhaube, einer schwarzen Jacke mit Kapuze und einer schwarzen Jogginghose. Er sprach gebrochen Deutsch. Die Kriminalpolizei Augsburg bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3821.

Festnahme und strafrechtliche Konsequenzen

In Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft haben die Ermittler einen 16-Jährigen als Tatverdächtigen identifiziert und am Samstag, den 01.11.2025, in den frühen Morgenstunden festgenommen. Aufgrund eines Antrags der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde gegen den Jugendlichen ein Haftbefehl wegen schweren Raubes erlassen und umgehend vollzogen. Der Tatverdächtige wurde dem Ermittlungsrichter vorgeführt und befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt. Weitere Details unterliegen den laufenden Ermittlungen.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Polizei & Co

23-Jähriger in Augsburger Innenstadt von Jugendgruppe angegriffen und verletzt

0
Am Sonntag, den 02. November 2025, ereignete sich in...
Augsburger Panther

Augsburger Panther nach Erfolg über Schwenningen wieder in der Erfolgsspur

0
Nach zuletzt zwei Niederlagen in Serie sind die Augsburger Panther zurück in der Erfolgsspur. Dank eines furiosen Mitteldrittels besiegte der AEV die Schwenninger Wild Wings vor ausverkauftem Haus mit 5:1. Mit drei weiteren Punkten geht es nun in die Deutschland-Cup-Pause.
Vermischtes

“Kaum Chance zu entkommen”: Lawinenunglück in Südtirol fordert fünf deutsche Todesopfer

0
Nach einem Lawinenunglück im Ortlergebirge in Südtirol sind alle...
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg vom 02.11.2025

0
Hier lesen sie den Polizeibericht Augsburg von heute
Polizei & Co

Schwerer Unfall in Jengen: Pkw überschlägt sich nach Alkoholfahrt

0
Am Abend des 1. November 2025 kam es auf der Weinhausener Straße in Jengen zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 27-jähriger Ukrainer verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, prallte gegen einen Betonpfeiler am Fahrbahnrand und überschlug sich. Das Auto blieb auf dem Dach in der Mitte der Straße liegen.

Neueste Artikel