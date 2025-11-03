16-Jähriger nach Raubüberfall auf Juwelier in Augsburg festgenommen

Raubüberfall auf Juweliergeschäft in der Augsburger Innenstadt

Am Montag, den 27.10.2025, wurde ein Juweliergeschäft in der Ulmer Straße von einem Unbekannten ausgeraubt. Die Polizei hat daraufhin umgehend die Ermittlungen aufgenommen.

Details zum Überfall und Täterbeschreibung

Laut bisherigen Erkenntnissen betrat der Täter gegen 9.20 Uhr das Geschäft und bedrohte einen Angestellten mit einem Messer, um Wertgegenstände zu erbeuten. Der Täter entkam mit einer Beute im Wert von etwa 2.500 Euro in Richtung Branderviertel. Bei dem Überfall wurde niemand verletzt. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei blieb bisher erfolglos.

Der Täter wird als augenscheinlich jüngerer Mann beschrieben, etwa 170 cm groß, sehr hager, komplett in Schwarz gekleidet mit Sturmhaube, einer schwarzen Jacke mit Kapuze und einer schwarzen Jogginghose. Er sprach gebrochen Deutsch. Die Kriminalpolizei Augsburg bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3821.

Festnahme und strafrechtliche Konsequenzen

In Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft haben die Ermittler einen 16-Jährigen als Tatverdächtigen identifiziert und am Samstag, den 01.11.2025, in den frühen Morgenstunden festgenommen. Aufgrund eines Antrags der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde gegen den Jugendlichen ein Haftbefehl wegen schweren Raubes erlassen und umgehend vollzogen. Der Tatverdächtige wurde dem Ermittlungsrichter vorgeführt und befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt. Weitere Details unterliegen den laufenden Ermittlungen.