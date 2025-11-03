Brand in Mehrfamilienhaus in Dillingen: Kellerfeuer verursacht 5.000 Euro Sachschaden

Augsburg – Am vergangenen Samstag, den 01.11.2025, ereignete sich ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Alberthalstraße in Dillingen.

Details zum Vorfall

Der Brand im Keller des Gebäudes wurde gegen 17:50 Uhr über den Notruf gemeldet. Die Feuerwehr rückte schnell aus und konnte das Feuer löschen. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf rund 5.000 Euro.

Ermittlungen eingeleitet

Die Kriminalpolizei Dillingen hat die Ermittlungen zur Ursache des Brandes aufgenommen, um die Hintergründe des Vorfalls zu klären.