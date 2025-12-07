Auseinandersetzung am Augsburger Königsplatz: Zwei Verletzte und vier Männer wegen Körperverletzung ermittelt

Am Samstag, den 6. Dezember 2025, ereignete sich auf dem Königsplatz in Augsburg eine Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen. Gegen 23:30 Uhr gerieten die Gruppen in Streit, der schließlich zu Handgreiflichkeiten führte.

Flaschenwurf und Polizeiintervention

Im Verlauf der Auseinandersetzung warf ein Beteiligter eine Flasche auf sein Gegenüber. Die Polizei griff mit mehreren Streifen ein, um den Vorfall zu beenden. Zwei Personen erlitten Verletzungen und wurden vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt. Bei einem der Verletzten wurde eine psychische Ausnahmesituation festgestellt, die eine Einweisung in ein Krankenhaus erforderte.

Festnahme aufgrund aggressiven Verhaltens

Ein weiterer Beteiligter der Auseinandersetzung verhielt sich so aggressiv, dass er die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen musste. Die Polizei ermittelt derzeit gegen vier Männer wegen gefährlicher Körperverletzung. Alle relevanten Beteiligten besitzen die afghanische Staatsangehörigkeit.