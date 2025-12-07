Polizeibericht Augsburg und Region vom 07.12.2025

Lechhausen – Polizei ermittelt Beteiligten nach Unfallflucht

Am Freitag (05.12.2025) ereignete sich in der Euler-Chelpin-Straße ein Verkehrsunfall. Ein Beteiligter entfernte sich vom Unfallort, wurde aber von der Polizei ermittelt.

Gegen 14.30 Uhr touchierte offenbar ein zunächst Unbekannter beim Rückwärtsfahren mit seinem Fahrzeug ein geparktes Auto. Anschließend fuhr der Mann davon. Ein Unfallzeuge beobachte den Unfall und gab der Polizei einen Hinweis auf den möglichen Verursacher. Wenig später suchten die Polizeibeamten den 41-jährigen möglichen Unfallverursacher an seiner Wohnadresse auf.

Auch wenn nur geringer Sachschaden entstand, wird gegen den 41-Jährigen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt.

Alle Beteiligten besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit.

Innenstadt – Polizei stellt Alkoholisierung bei Unfallbeteiligtem fest

Am Freitag (05.12.2025) ereignete sich ein Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Der Unfallverursacher war alkoholisiert.

Gegen 20.00 Uhr war ein 25-Jähriger mit seinem BMW in der Lechhauser Straße unterwegs. Dort kam er im Bereich der Hausnummer 14 aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem dortigen Baum. Anschließend stieß das Fahrzeug gegen weitere Bäume, Verkehrszeichen und die Straßenbeleuchtung. Der 25-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt. Polizeibeamte stellten bei der Unfallaufnahme eine Alkoholisierung beim Mann fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,5 Promille. Zudem ergaben sich Hinweise auf Drogenkonsum. Am Fahrzeug des Mannes entstand Totalschaden in Höhe von über 100.000 Euro (einhunderttausend). Die Feuerwehr musste gerufen werden, um ein Straßenschild zu entfernen, welches auf die Straße ragte.

Die Polizei ermittelt gegen den 25-Jährigen (deutscher STA) wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Innenstadt – Moritzplatz wegen Unfall gesperrt

Am Freitag (05.12.2025) ereignete sich auf dem Moritzplatz ein Verkehrsunfall. Ein Beteiligter war alkoholisiert.

Gegen 18.00 Uhr war ein 44-Jähriger mit seinem Fahrrad am Moritzplatz unterwegs. Dort geriet er im Bereich der Haltestelle in die Straßenbahnschiene und stürzte. Durch den Aufprall verlor er kurzzeitig das Bewusstsein, wobei dessen Fahrradhelm vermutlich schwerere Verletzungen verhinderte. Passanten eilten dem Mann zur Hilfe, bis der Rettungswagen eintraf. Auf Grund des Rettungseinsatzes war der Moritzplatz für etwa 20 Minuten gesperrt, wodurch es temporär zu Behinderungen des ÖPNV kam. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten alkoholtypisches Verhalten beim 44-Jährigen fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über drei Promille. Der Mann wurde wegen seinen Verletzungen, aber auch zur Blutentnahme, in ein Krankenhaus gebracht.

Gegen den Mann wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

Pfersee – Polizei sucht nach Zeugen

Am Donnerstag (04.12.2025) wurde ein 19-Jähriger von mehreren Personen im Bereich der Luitpoldbrücke angegangen. Er erlitt erhebliche Gesichtsverletzungen.

Gegen 21.30 Uhr wollte sich ein 17-Jähriger mit dem 19-Jährigen an der Luitpoldbrücke treffen, da es offenbar Unstimmigkeiten wegen einem Mädchen gab. Der 17-Jährige tauchte dort mit vier Begleitern auf. Es kam zu einem Wortgefecht, wobei der 17-Jährige dem 19-Jährigen nach aktuellem Stand mit einem Schlagring ins Gesicht schlug. Zudem beleidigte der 17-Jährige den 19-Jährigen.

Zwei bislang unbekannten Passanten kamen hinzu und verständigten schließlich den Rettungswagen. Erst deutlich später wurde die Polizei über den Vorfall informiert.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls, vor allem die beiden genannten Passaten. Sie werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg West unter Tel. 0821/323-2510 zu melden.

Der 17-Jährige besitzt die türkische, der 19-Jährige die deutsche und türkische Staatsangehörigkeit.

Innenstadt – Polizeibeamter bei Festnahme verletzt

Am Samstag (06.12.2025) beschädigten zwei Männer ein Straßenschild im Bereich des Königsplatzes. Anschließend verletze einer der beiden einen Polizeibeamten.

Gegen 03.00 Uhr beobachte eine Passantin zwei 20- bzw. 21-jährige Männer am Königsplatz, als sie ein Straßenschild aus dem Boden rissen. Die Polizei wurde alarmiert. Polizeibeamte stellten die Männer am Haltestellendreieck fest und wollten diese kontrollieren.

Als die beiden dies bemerkten, liefen sie davon. Der 21-Jährige wurde gestoppt. Dabei wehrte sich der 21-Jährige und verletzte einen Polizeibeamten leicht. Der 20-Jährige konnte durch die Videoüberwachung am Königsplatz lokalisiert und kurz darauf ebenfalls festgenommen werden. Beide Männer waren mit etwa einem Promille alkoholisiert.

Die Polizei ermittelt nun wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung.

Beide Männer besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit.

Innenstadt – Polizei nimmt Mann nach Sachbeschädigung fest

Am Freitag (05.12.2025) löste ein 34-Jähriger die Brandmeldeanlage in einem Lokal am Rathausplatz aus.

Gegen 22.00 Uhr befand sich eine größere Personengruppe in einem Lokal am Rathausplatz. Da ein Großteil dieser Gesellschaft durch deren Alkoholisierung negativ auffiel, wurden sie aus dem Lokal gebeten. Ein Beteiligter war darüber offenbar so verärgert, dass er den Feuermelder des Lokals einschlug und somit einen Brandmeldealarm auslöste. Ein Löschzug der Feuerwehr wurde daraufhin alarmiert. Als die Hintergründe des Vorfalls bekannt wurden, fahndete die Polizei nach dem Tatverdächtigen und konnte ihn im Nahbereich anhalten. Dabei handelte es sich um einen 34-jährigen Mann.

Der 34-Jährige musste eine Sicherheitsleistung in Höhe von 2.000 Euro entrichten, da sich sein Wohnort im Ausland befindet. Bei ihm handelt es sich um einen schweizerischen Staatsangehörigen.

Gegen ihn wird nun wegen Missbrauchs von Notrufen sowie Sachbeschädigung ermittelt.

Innenstadt – Polizei ermittelt nach Diebstahl

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (04./05.12.2025) wurde eine Handtasche aus einem Auto in der Otto-Lindenmeyer-Straße entwendet.

Ein Unbekannter schlug die Scheibe eines Autos ein, das geparkt in der Otto-Lindenmeyer-Straße stand. Offenbar wir eine Handtasche auf dem Beifahrersitz das Ziel des Täters. Der genaue Beute- und Sachschaden muss noch geklärt werden.

Die Polizei ermittelt wegen besonders schweren Diebstahls und Sachbeschädigung. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd unter Tel. 0821/323-2710 zu melden.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang, keine Wertsachen in seinem Fahrzeug – vor allem von außen sichtbar – liegen zu lassen.

Innenstadt – Polizei klärt Unfallhergang