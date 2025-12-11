Kupferdiebstahl auf Baustelle in Lechhausen: Polizei sucht Zeugen

Augsburg – Im Stadtteil Lechhausen kam es zu einem Diebstahl auf einem Baustellengelände. Zwischen Dienstagabend, dem 9. Dezember 2025, und dem frühen Mittwochmorgen, dem 10. Dezember 2025, verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einem Grundstück in der Ulmerstraße.

Diebstahl von Kupfer auf Baustellengelände

Die Diebe fokussierten sich auf den Diebstahl von Kupfermaterialien. Dabei entstand ein Beuteschaden, der auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt wird. Zudem hinterließen die Täter einen Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro.

Polizei ermittelt wegen schweren Diebstahls

Aufgrund der Umstände wird der Fall als „Besonders schwerer Fall des Diebstahls“ eingestuft. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Hinweisen. Personen, die Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 zu melden.