Europa League: Freiburg zieht souverän ins Halbfinale ein

Der SC Freiburg hat das Viertelfinal-Rückspiel bei RC Celta mit 3:1 gewonnen und ist damit in ein europäisches Halbfinale eingezogen.

Yuito Suzuki (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Die Breisgauer kontrollierten die Partie über weite Strecken und ließen zu keinem Zeitpunkt Zweifel am Weiterkommen aufkommen. Zwar begann die Begegnung mit engagierten Gastgebern, doch klare Chancen blieben zunächst Mangelware. Freiburg verteidigte kompakt und wartete geduldig auf seine Möglichkeiten.

In der 33. Minute brachte Igor Matanovic die Gäste in Führung: Nach einer Kopfballablage nahm er den Ball aus der Distanz direkt und traf sehenswert zum 0:1. Nach kurzer Überprüfung durch den Videoassistenten zählte der Treffer. Nur wenige Minuten später erhöhte Yuito Suzuki (39.) auf 0:2.

Auch nach der Pause blieb Freiburg überlegen. In der 50. Minute sorgte erneut Suzuki für die Vorentscheidung, als er nach Vorarbeit seiner Mitspieler zum 0:3 einschob. Spätestens zu diesem Zeitpunkt war das Spiel entschieden, während Celta offensiv kaum Durchschlagskraft entwickelte.

Kurz vor Schluss gelang den Spaniern noch Ergebniskosmetik: Williot Swedberg traf in der ersten Minute der Nachspielzeit aus spitzem Winkel zum 1:3-Endstand.