Donnerstag, Januar 1, 2026
Friedliche Silvesternacht in Augsburg und Nordschwaben: Polizei zieht positives Fazit
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Die Polizei in Augsburg und Nordschwaben zieht ein überwiegend positives Fazit nach der Silvesternacht 2023. Die Feierlichkeiten verliefen größtenteils friedlich, und die Menschen konnten ohne größere Zwischenfälle ins neue Jahr starten.

Polizei für Silvesternacht gut vorbereitet

Wie in den Jahren zuvor war die Polizei im Vorfeld für die Silvesternacht bestens gerüstet. Dank dieser Vorbereitungen kam es nur vereinzelt zu Straftaten oder sicherheitsrelevanten Vorfällen. Die meisten Menschen in Augsburg und Nordschwaben feierten ohne größere Auseinandersetzungen.

Ein friedlicher Jahreswechsel

Die Maßnahmen der Polizei trugen dazu bei, dass der Jahreswechsel insgesamt friedlich verlief. In den meisten Bereichen Nordschwabens feierten die Menschen das neue Jahr ohne größere Zwischenfälle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

