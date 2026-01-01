Friedliche Silvesternacht in Augsburg und Nordschwaben: Polizei zieht positives Fazit

Die Polizei in Augsburg und Nordschwaben zieht ein überwiegend positives Fazit nach der Silvesternacht 2023. Die Feierlichkeiten verliefen größtenteils friedlich, und die Menschen konnten ohne größere Zwischenfälle ins neue Jahr starten.

Polizei für Silvesternacht gut vorbereitet

Wie in den Jahren zuvor war die Polizei im Vorfeld für die Silvesternacht bestens gerüstet. Dank dieser Vorbereitungen kam es nur vereinzelt zu Straftaten oder sicherheitsrelevanten Vorfällen. Die meisten Menschen in Augsburg und Nordschwaben feierten ohne größere Auseinandersetzungen.

Ein friedlicher Jahreswechsel

Die Maßnahmen der Polizei trugen dazu bei, dass der Jahreswechsel insgesamt friedlich verlief. In den meisten Bereichen Nordschwabens feierten die Menschen das neue Jahr ohne größere Zwischenfälle.

