Newsletter
Samstag, Januar 3, 2026
3.1 C
London
type here...
Subscribe
Mann schießt mit Schreckschusswaffe in Lechhausen: Polizei stellt Waffen sicher, Anzeige folgt
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Mann schießt mit Schreckschusswaffe in Lechhausen: Polizei stellt Waffen sicher, Anzeige folgt

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am frühen Donnerstag, dem 1. Januar 2026, ereignete sich in Lechhausen ein Vorfall, bei dem ein 38-jähriger Mann auf der Schneelingstraße mit einer Schreckschusswaffe schoss. Ein aufmerksamer Passant bemerkte das Geschehen und alarmierte umgehend die Polizei.

Polizei sicher stellt Waffe und Munition

Beim Eintreffen der Beamten konnten die Einsatzkräfte die Schreckschusswaffe sowie dazugehörige Magazine und Patronen sicherstellen. Der Vorfall ereignete sich gegen 00:30 Uhr.

Anklage wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz

Der 38-jährige Deutsche sieht nun einer Anzeige wegen eines Vergehens nach dem Waffengesetz entgegen. Der verantwortliche Mann muss sich für seine Handlung rechtlich verantworten.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Polizei & Co

Silvesternacht 2025/2026 in Augsburg: Zahlreiche Feuerwehreinsätze und Brände im gesamten Stadtgebiet

0
Die Silvesternacht in Augsburg und der Umgebung war von...
Polizeimeldungen Bayern

33-Jähriger stirbt nach schwerem Unfall auf der A8 zwischen Dachau und Sulzemoos

0
Am Mittwoch, den 31. Dezember 2025, ereignete sich gegen...
Augsburg Stadt

Stolpersteine jüdischer Shoah-Opfer in Augsburg geschändet

0
Augsburg – Über die Weihnachtsfeiertage 2025 sind in der...
Augsburg Stadt

Dreizehn Tore! Augsburger Panther gewinnen verrücktes Spiel gegen Schwenningen

0
In einem verrückten ersten Spiel des Jahres 2026 setzten sich die Augsburger Panther mit 7:6 gegen die Schwenninger Wild Wings durch. Es war der erste Sieg mit den vollen drei Punkten seit Ende November für den AEV.
Augsburg Stadt

“Verstöße gegen grundlegende Verhaltensregeln” – Augsburger Panther trennen sich von Florian Elias

0
Florian Elias wird nicht mehr für die Augsburger Panther...

Neueste Artikel