Mann schießt mit Schreckschusswaffe in Lechhausen: Polizei stellt Waffen sicher, Anzeige folgt

Am frühen Donnerstag, dem 1. Januar 2026, ereignete sich in Lechhausen ein Vorfall, bei dem ein 38-jähriger Mann auf der Schneelingstraße mit einer Schreckschusswaffe schoss. Ein aufmerksamer Passant bemerkte das Geschehen und alarmierte umgehend die Polizei.

Polizei sicher stellt Waffe und Munition

Beim Eintreffen der Beamten konnten die Einsatzkräfte die Schreckschusswaffe sowie dazugehörige Magazine und Patronen sicherstellen. Der Vorfall ereignete sich gegen 00:30 Uhr.

Anklage wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz

Der 38-jährige Deutsche sieht nun einer Anzeige wegen eines Vergehens nach dem Waffengesetz entgegen. Der verantwortliche Mann muss sich für seine Handlung rechtlich verantworten.