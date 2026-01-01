Newsletter
Gefährliche Verfolgungsfahrt auf Bundesstraßen in Nordschwaben: Polizei ermittelt gegen 24-jährige Autofahrerin
Polizei & CoAugsburg StadtDonau-Ries
1 Min.Lesezeit

Gefährliche Verfolgungsfahrt auf Bundesstraßen in Nordschwaben: Polizei ermittelt gegen 24-jährige Autofahrerin

Presse Augsburg
Von Presse Augsburg

Nordschwaben – Eine riskante Fahrt mit stark überhöhter Geschwindigkeit hat am Mittwochabend (31. Dezember 2025) einen größeren Polizeieinsatz in Nordschwaben ausgelöst. Eine 24-jährige Autofahrerin steht nun im Verdacht, den Straßenverkehr erheblich gefährdet und ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen durchgeführt zu haben.

Gegen 22.40 Uhr bemerkte eine Polizeistreife die Frau in der Bürgermeister-Ackermann-Straße, da sie mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und eingeschaltetem Warnblinklicht unterwegs war. Aufgrund der gefährlichen Fahrweise wurden umgehend mehrere Polizeistreifen hinzugezogen.

Die anschließende Verfolgungsfahrt führte über mehrere Bundesstraßen, darunter die B17, B2 und B25. Währenddessen soll die 24-Jährige wiederholt riskante und andere Verkehrsteilnehmer gefährdende Fahrmanöver durchgeführt haben. Die Fahrt endete schließlich zwischen Donauwörth und Nördlingen.

Nach dem Anhalten des Fahrzeugs entzogen die Polizeibeamten der Frau den Führerschein und stellten den Fahrzeugschlüssel sicher. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 0,0 Promille. Zusätzlich wurde eine Blutentnahme angeordnet.

Da sich die Autofahrerin offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde sie von der Polizei in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens gegen die 24-Jährige, die die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt. Weitere Ermittlungen zum genauen Ablauf der Fahrt dauern an.

Presse Augsburg
Presse Augsburg
Newsdesk der Presse Augsburg Medien-Redaktion.

Neueste Artikel