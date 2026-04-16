Warken will Bemessungsgrenze für Krankenkassenbeiträge anheben
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Warken will Bemessungsgrenze für Krankenkassenbeiträge anheben

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) will die Beitragsbemessungsgrenze in der gesetzlichen Krankenversicherung anheben. Das geht aus dem Referentenentwurf zum “GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetz” hervor, über den der Newsletter “Gesundheit” des “Politico” berichtet.

Nina Warken (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Im Jahr 2027 wird zudem einmalig die monatliche Beitragsbemessungsgrenze um rund 300 Euro zusätzlich angehoben. So stärken wir die Beitragsgerechtigkeit und generieren einen solidarischen Beitrag von Arbeitgebern und Personen mit höheren Einkommen zum Reformpaket”, heißt es im Entwurf, der auf den 16. April datiert ist.

Aktuell liegt die Beitragsbemessungsgrenze bei jährlich 69.750 Euro beziehungsweise 5.812,50 Euro im Monat. Laut dem Dokument sollen so 2,4 Milliarden Euro zusätzlich in die gesetzliche Krankenversicherung fließen, die jeweils zur Hälfte von Arbeitgebern und Versicherten gezahlt werden.

Der Plan dürfte in der Koalition jedoch nicht unumstritten sein. “Wir als CDU/CSU lehnen das ganz konsequent ab”, sagte die gesundheitspolitische Sprecherin der Unionsfraktion, Simone Borchardt, am Mittwoch, als sie nach einer möglichen Erhöhung der Beitragsbemessungsgrenze gefragt wurde.

Anzeige
DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Polizei & Co

Tragischer Unfall erschüttert Fußballwelt: Ex-Augsburg-Keeper Manninger tödlich verunglückt

0
Ein schweres Unglück in Salzburg hat am Donnerstag für...
Polizei & Co

Zwischen Roßhaupten und Seeg | Tesla prallt frontal in Baum – Fahrer stirbt

0
Am Donnerstagnachmittag, den 16. April 2026, ereignete sich auf...
Polizei & Co

Öffentlichkeitsfahndung nach 17-Jähriger in Augsburg

0
Augsburg – Seit Dienstag, den 14. April 2026, wird...
FC Augsburg

Große Trauer um Alexander Manninger – bewegende Abschiedsworte aus der Fußballwelt

0
Der überraschende Tod des ehemaligen ÖFB-Nationaltorhüters Alexander Manninger hat...
Überregionale Nachrichten

Hessen: Entsetzen über tödlichen Arbeitsunfall in Lederfabrik

0
Drei Menschen sterben, zwei sind lebensgefährlich verletzt: In Hessen...