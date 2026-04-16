Luxusauto im Wert von 220.000 Euro bei Weilheim gestohlen – Polizei sucht Zeugen

Am Mittwochabend, den 15. April 2026, wurde ein neuwertiger Pkw vom Gelände eines Autohauses in Weilheim in Oberbayern gestohlen. Der Diebstahl des Fahrzeugs hat einen Beuteschaden im niedrigen sechsstelligen Bereich verursacht. Die Kriminalpolizei Weilheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe.

Einbruch bei Mercedes-Vertragshändler

Zwischen 21:00 Uhr und 22:30 Uhr entwendeten ein oder mehrere unbekannte Täter einen schwarzen Mercedes, Typ G-Klasse AMG, von einem Mercedes-Vertragshändler in der Jakob-Steigenberger-Straße. Die Täter hatten bereits zuvor gestohlene Kennzeichen mit der Aufschrift „LL-ME 96“ angebracht und flüchteten anschließend mit dem Fahrzeug in unbekannte Richtung.

Fahrzeug im Wert von 220.000 Euro gestohlen

Das gestohlene Fahrzeug hat einen Wert von rund 220.000 Euro. Erste Maßnahmen wurden von der Polizeiinspektion Weilheim durchgeführt, danach übernahm das Fachkommissariat 2 der Kriminalpolizei unter Leitung der Staatsanwaltschaft München II die weiteren Ermittlungen.

Zeugen gesucht

Die Ermittler bitten die Bevölkerung um Unterstützung:

Wem sind vor dem Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Jakob-Steigenberger-Straße aufgefallen?

Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort des gestohlenen Fahrzeugs oder der Kennzeichen „LL-ME 96“ machen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizeiinspektion Weilheim unter 0881/6400 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.