Lufthansa stellt Cityline ein - Mitarbeiter freigestellt
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Lufthansa stellt Cityline ein – Mitarbeiter freigestellt

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Das Management der Lufthansa-Gruppe greift angesichts der massiven Streikwelle zu einer harten Maßnahme. Der Betrieb von Lufthansa Cityline wird mit sofortiger Wirkung eingestellt, wie aus einer internen Information hervorgeht, über die das “Handelsblatt” (Freitagsausgabe) berichtet. Danach werden alle Beschäftigten bis auf wenige Ausnahmen freigestellt.

Lufthansa-Maschine (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Wir mussten nach umfänglicher Prüfung den Beschluss fassen, den Cityline-Flugbetrieb vorerst bis auf Weiteres temporär stillzulegen”, heißt es in dem Schreiben. Das bedeute, dass bis auf Weiteres keine Flüge mehr durchgeführt werden. “Alle betroffenen Mitarbeiter im Cockpit und in der Kabine werden widerruflich – bis auf wenige Ausnahmen – freigestellt.”

Hintergrund ist eine Entscheidung der Kernmarke Lufthansa Classic, wegen der ständigen Streiks auf die Dienste der Cityline zu verzichten. Cityline übernimmt Zubringerflüge etwa nach Frankfurt und München. Ein Sprecher der Lufthansa bestätigte die Information auf Anfrage.

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Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

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