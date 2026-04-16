998 Geschwindigkeitsverstöße beim Blitzmarathon in München festgestellt

Das Polizeipräsidium München nahm vom 15. bis 16. April 2026 am „24-Stunden-Blitzmarathon“ teil, einer Aktion im Rahmen des bayerischen Verkehrssicherheitsprogramms 2030 “Bayern mobil – sicher ans Ziel”. Diese Maßnahme zielte auf die Erhöhung der Verkehrssicherheit in der Region ab.

Kontrollstellen in München und Umgebung

Insgesamt 93 Kontrollstellen wurden im Stadt- und Landkreis München errichtet. Die Münchner Polizei fokussierte sich dabei besonders auf die Sicherheit von Kindern und Jugendlichen, indem sie Kontrollen vor Kindergärten und Schulen durchführte. Auch die Zunahme schwerer Verkehrsunfälle auf Landstraßen veranlasste verstärkte Überwachungen.

998 Verstöße registriert

Während der 24-stündigen Aktion registrierte die Polizei München 998 Geschwindigkeitsverstöße. Der schwerwiegendste Verstoß wurde um 16:30 Uhr auf der Staatsstraße 2070 zwischen Altkirchen und Sauerlach festgestellt. Ein 38-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Rosenheim überschritt die zulässige Geschwindigkeit von 80 km/h um 60 km/h.

Konsequente Überwachung der Verkehrssicherheit

Überhöhte und nicht angepasste Geschwindigkeiten gelten weiterhin als Hauptursache für tödliche Unfälle. Aus diesem Grund plant die Münchner Polizei, auch nach dem Blitzmarathon, die Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzungen konsequent zu überwachen.