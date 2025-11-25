Newsletter
Drogeneinfluss: 37-jähriger Autofahrer in Lechhausen gestoppt und Blutentnahme angeordnet
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Montagabend, den 24. November 2025, geriet ein 37-jähriger Autofahrer in Lechhausen, Augsburg, unter Drogeneinfluss in den Fokus der Polizei. Der Vorfall ereignete sich in der Gumppenbergstraße, als eine Polizeistreife gegen 23.00 Uhr den Mann routinemäßig kontrollierte.

Drogentest auf Kokain positiv

Während der Verkehrskontrolle fiel den Beamten das typische Verhalten unter Drogeneinfluss beim 37-Jährigen auf. Ein durchgeführter Drogenschnelltest bestätigte den Verdacht: Das Ergebnis war positiv auf Kokain.

Maßnahmen der Polizei

Die Polizei unterband die Weiterfahrt des Mannes, indem sie den Autoschlüssel sicherstellte. Zudem wurde eine Blutentnahme angeordnet, um die Drogeneinnahme zu bestätigen. Der 37-Jährige, der die slowenische Staatsangehörigkeit besitzt, muss sich nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz verantworten.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

