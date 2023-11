Ein Hammer! Helene Fischer plant nächste Tour im 360°-Format

Helene Fischer hat mir ihrer von 800.000 Fans gefeierten und international viel beachteten Arena-Tour der Rekorde Maßstäbe gesetzt. Jetzt wird die herausragende Sängerin und Entertainerin ein atemberaubendes Open-Air-Erlebnis schaffen, das ihr und ihrem Publikum neue Perspektiven erlaubt.

2026, zu ihrem 20-jährigen Jubiläum, präsentiert Helene Fischer ausgewählte Stadionkonzerte im 360°-Format in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Open-Air-Spektakel, das ihre einzigartige Karriere zelebriert und gleichzeitig Visionen der Gegenwart bietet, macht in Berlin, Stuttgart, Frankfurt, Gelsenkirchen, Köln, Hamburg, Wien und Zürich Station. Ein Auftritt in München ist fest geplant und soll in Kürze bestätigt werden.

Helenes Wunsch, inmitten der Konzertbesucher aufzutreten und damit allen Zuschauerbereichen so nah wie möglich zu sein, geht mit dem Surround-Konzept in Erfüllung. Die 360°-Bühne, im Zentrum der Stadien aufgebaut, wird über Laufstege mit vier Satellitenbühnen verbunden, die das gesamte Spielfeld vereinnahmen.

Von „Hier bis unendlich“, so wie der Titel ihres Debütalbums 2006, können die Fans Helene Fischer in all ihrer Vielseitigkeit auf der Centerstage und den anderen Aktionsflächen erleben. Ein überwältigendes Bühnendesign und eine sensationelle Show bilden den Rahmen für die größten Hits ihrer Ausnahmekarriere sowie Herzschlagmomente.

Helene Fischer freut sich auf die Herausforderung einer gigantischen Open-Air-Inszenierung und dem Publikum so nah wie nie zu sein.

Helene Fischer gehört mit nahezu 18 Millionen verkauften Tonträgern zu den erfolgreichsten Künstlerinnen Europas und hat sich und ihre Performances Konzert für Konzert mit maximaler Leidenschaft immer wieder weiterentwickelt. Mehr als sieben Millionen Fans haben sie im Verlauf ihrer Tourneen live erlebt. Die Helene Fischer 360° Tour wird von Live Nation veranstaltet.

__________________________

Fans können sich ab sofort bis Sonntag, 26.11., 17:00 Uhr auf www.helene-fischer.de registrieren und erhalten Zugang zum Artist Presale ab Montag, 27.11., 09:30 Uhr.

Live Nation Presents

HELENE FISCHER

360° Stadion Tour

13.06.2026 Berlin Olympiastadion

16.06.2026 Stuttgart MHPArena

20.06.2026 Frankfurt Deutsche Bank Park

23.06.2026 Gelsenkirchen VELTINS-Arena

27.06.2026 Köln RheinEnergieSTADION

04.07.2026 Hamburg Volksparkstadion

11.07.2026 Wien Ernst-Happel-Stadion

14.07.2026 Zürich Stadion Letzigrund

(Juli 2026 München in Planung)

DEUTSCHLAND:

Artist Presale für registrierte Kunden:

Mo., 27.11.2023, 09:30 Uhr

www.helene-fischer.de

RTL+ Prio Tickets in Kooperation mit der Telekom:

Mo., 27.11.2023, 10:30 Uhr (Online-Presale, 7,5 Stunden)

www.plus.rtl.de/specials/prio-tickets

Telekom Prio Tickets:

Mo., 27.11.2023, 10:30 Uhr (Online-Presale, 7,5 Stunden)

www.magentamusik.de/prio-tickets

SCHWEIZ:

Raiffeisen Presale:

Mo., 27.11.2023, 10:30 Uhr (Online-Presale, 7,5 Stunden)

www.raiffeisen.ch/memberplus

die Mobiliar Priority Tickets:

Mo., 27.11.2023, 10:30 Uhr (Online-Presale, 7,5 Stunden)

www.mobiliar.ch/ticketshop

ÖSTERREICH:

Kein Presale

Allgemeiner Vorverkaufsstart:

Mo., 27.11.2023, 18:00 Uhr

www.helene-fischer.de