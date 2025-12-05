Bitterer Abend für den AEV: Augsburger Panther verlieren gegen Schlusslicht Dresden

Die Augsburger Panther haben im Rennen um die Playoff-Plätze einen empfindlichen Dämpfer hinnehmen müssen. Gegen die Dresdner Eislöwen setzte es in der heimischen Halle eine enttäuschende 2:4-Niederlage – und das nach einer Vorstellung, die zu den schwächsten der Saison zählt. Zwar trafen Moritz Elias und D.J. Busdeker für den AEV, doch am Ende reichte es nicht gegen das Schlusslicht der PENNY DEL.

Frühe Führung durch Elias – Bast feiert Comeback

In der Aufstellung musste Cheftrainer Bill Peters erneut auf T.J. Trevelyan und Fabrizio Pilu verzichten. Dafür rückte Cody Kunyk ins Team, und auch Rückkehrer Jason Bast stand unmittelbar nach seiner Verpflichtung schon wieder für den AEV auf dem Eis. Der Neuzugang war sofort präsent: Er leitete den Angriff ein, aus dem die frühe Augsburger Führung entstand.

Elias nahm sich ein Herz und brachte die Scheibe einfach zum Tor – ein Dresdner fälschte ab, und Schlussmann Janick Schwendener war chancenlos (6.).

Trotz des Blitzstarts schafften es die Panther nicht, offensiv konstant Druck aufzubauen. Defensiv stand Augsburg zwar stabil, doch nach vorne blieben die Aktionen zu harmlos. Die Gäste aus Dresden erarbeiteten sich zunehmend Chancen und scheiterten mehrfach nur an Goalie Michael Garteig, der die knappe Führung nach 20 Minuten festhalten konnte.

Dresden belohnt sich – Spiel kippt im Mittelabschnitt

Nach der Pause nutzten die Eislöwen ein Powerplay, um den verdienten Ausgleich zu markieren. Yogan traf nach guter Kombination zum 1:1 (26.). Zwar kamen auch die Panther zu Möglichkeiten, doch Präzision und Durchschlagskraft fehlten weiterhin.

Kurz vor Ende des zweiten Drittels fehlte zudem das nötige Glück, als Alexandre Grenier in Überzahl nur den Pfosten traf (40.).

Doppelschlag bringt die Eislöwen auf die Siegerstraße

Im Schlussdrittel startete Augsburg eigentlich besser, doch die Tore machten die Gäste. Yogan traf nach einem Bullygewinn aus der Drehung und schnürte seinen Doppelpack (47.). Nur rund 100 Sekunden später erhöhte Bouma auf 1:3, nachdem er den Puck im Nachsetzen über die Linie drückte (49.).

Busdekers Tor bringt Hoffnung – aber nur für Sekunden

Kurz darauf keimte kurz Spannung auf: D.J. Busdeker erzielte in Überzahl einen sehenswerten Treffer – ausgerechnet am Tag seiner Vertragsverlängerung (51.). Doch die Antwort der Eislöwen ließ kaum Zeit zum Jubeln.

Ex-Panther Parkes stellte nur 31 Sekunden später den alten Abstand wieder her und traf zum 2:4 (51.).

AEV drückt – doch Dresden bleibt standhaft

Mit der drohenden Niederlage vor Augen nahm der AEV früh den Torwart vom Eis und setzte die Gäste massiv unter Druck. Phasenweise spielte sich alles im Drittel der Eislöwen ab. Grenier traf erneut nur den Pfosten (59.), doch Dresden verteidigte leidenschaftlich und brachte den verdienten Auswärtssieg über die Zeit.

Eine schmerzhafte Niederlage für die Augsburger Panther – und ein Warnsignal im engen Playoff-Kampf. Einzig positive Nachricht: Nach Alexander Blank hat auch DJ Busdeker seinen Vertrag bereits um die nächste Saison erweitert.

