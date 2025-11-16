Newsletter
Foto: Dunja Dietrich
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Bitteres Wochenende für die Augsburger Panther – AEV verliert auch in Ingolstadt

Presse Augsburg
Von Presse Augsburg

Die Augsburger Panther haben einen schwierigen Neustart nach der Deutschland-Cup-Pause erlebt. Nach der deutlichen Pleite gegen Straubing verlor der AEV am Sonntag auch das Derby beim ERC Ingolstadt deutlich mit 1:5. Den einzigen Treffer für die Panther erzielte Tim Wohlgemuth zu Beginn des zweiten Drittels.

Coach Bill Peters musste erneut auf T.J. Trevelyan und Fabrizio Pilu verzichten. Michael Garteig rückte ins Tor. Augsburg startete vorsichtig, geriet jedoch früh durch Keating in Rückstand. Trotz guter Chancen – etwa durch Busdeker und Damiani – blieb der Ausgleich lange aus. Als Wohlgemuth schließlich zum 1:1 traf, antwortete Ingolstadt sofort mit zwei weiteren Treffern durch Schmölz.

Entscheidung im Schlussabschnitt

Im dritten Drittel bauten die Gastgeber ihre Führung durch Barber und Sheen weiter aus. Augsburg kämpfte, scheiterte aber immer wieder an ERC-Goalie Brochu. Am Ende stand eine klare 1:5-Niederlage.

Für die Panther folgen die nächsten Herausforderungen: Freitag wartet Köln, am Sonntag kommt der EHC Red Bull München ins ausverkaufte Curt-Frenzel-Stadion.

