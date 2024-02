Galerie | Jux und Radau in der Firnhaberau- Der Gaudiwurm im Augsburger Norden

Ein von der Kirchengemeinde organisierter Gaudiwurm schlängelte sich wieder mit hunderten Teilnehmern durch den Augsburger Norden. Das Motto auch in diesem Jahr: „Jux und Radau in der Firnhaberau“. Ein Thema scheint zum Dauerbrenner zu werden. Im letzten Jahr beklagte man sich: „Unsere Kirche ist nicht ganz dicht“! Das Dach war marode geworden und es regnete rein. In diesem Jahr kams schlimmer. Ein Sturm deckte das Dach ab. „Unsere Kirche braucht frischen Wind – aber nicht so“!

