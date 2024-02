Bis zu 10.000 Besucher feiern friedlich auf Faschingsumzug in Zaisertshofen

Am Sonntagnachmittag startete der alljährliche Faschingsumzug in Zaisertshofen. Bei trockenem und teils sonnigem Wetter kamen wieder rund 8.000 bis 10.000 Teilnehmer und Besucher.

67 Mottowägen, Fußgruppen und Faschingsgesellschaften boten den Besuchern ein buntes und lautstarkes Treiben. Der Umzug, welcher aus polizeilicher Sicht absolut friedlich verlief, dauerte etwa 2,5 Stunden. Anschließend wurde in der Dorfmitte und in zwei Partyzelten, welche Platz für 1.300 Personen boten, bei Musik weiter gefeiert. Am Abend fiel dem Sicherheitsdienst ein 24-Jähriger auf, welcher im Zelt rauchen wollte. Nach einer Ansprache wurde er vom Sicherheitsdienst aus dem Zelt verwiesen. Vor dem Zelt kam es dann zu einer kurzen Rangelei zwischen dem 24-Jährigen, dessen Begleiter und Angehörigen des Sicherheitsdienstes. Verletzt wurde dabei niemand. Bis auf diesen Vorfall verlief die Veranstaltung friedlich und endete kurz nach Mitternacht.