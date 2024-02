Polizeibericht Augsburg und Region vom 04.02.2024

Zeugensuche nach Unfallfluchten

Fall 1: Göggingen – Am Freitag (02.02.2024) konnte ein Zeuge gegen 23:20 Uhr einen

Zusammenstoß zwischen einem Motorroller und einem geparkten Pkw in der

Bürgermeister-Miehle-Straße beobachten. Die zwei Personen auf dem Motorroller kamen dabei zu Fall und entfernten sich anschließend von der Unfallstelle, indem sie den Motorroller in Richtung Friedrich-Ebert-Straße schoben.

Der am Pkw entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro. Am Unfallort blieben mehrere Plastikteile des Motorrollers zurück.

Zeugen, die Hinweise auf die beiden Personen geben können oder auf einen an der Front beschädigten Motorroller, werden gebeten, sich bei der PI Augsburg Süd, unter der Tel. 0821/323-2710, zu melden.

Fall 2: Hammerschmiede – Ebenfalls am Freitagabend (02.02.2024), gegen 19:30 Uhr, überquerte ein 39-Jähriger mit seiner Begleiterin die Neuburger Straße bei Hausnummer 217 auf Höhe eines Supermarktes bei der dortigen Fußgängerinsel. Eine Autofahrerin befuhr hier die Neuburger Straße. Als diese die Fußgängerinsel passiert hatte, querten der 39-Jährige und seine Begleiterin die zweite Straßenhälfte.

Die Autofahrerin legte daraufhin den Rückwärtsgang ein, fuhr gegen den 39-Jährigen und entfernte sich anschließend vom Unfallort. Der Geschädigte erlitt diverse Schürfwunden an den Beinen und begab sich nach Hause, da er und seine Begleiterin unter Schock standen. Als er am folgenden Tag starke Schmerzen hatte, rief er den Rettungsdienst. Hier wurde eine mögliche Fraktur des linken Fußes diagnostiziert und der 39-Jährige in das Krankenhaus Friedberg gebracht.

Die Unfallverursacherin wurde von den Beiden wie folgt beschrieben:

Ca. 20 Jahre alt, braune Haare, sie fuhr einen blauen Kleinwagen, Marke oder

Kennzeichen sind nicht bekannt.

Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der PI Augsburg Ost, unter der Tel. 0821/323-2310, zu melden.

Lechhausen – Sachbeschädigung durch Brandlegung – Zeugen gesucht

Am Samstag (03.02.2024), gegen 01:30 Uhr, zündeten mehrere

unbekannte Personen die Fahrplanauskunft in der Klausstraße auf Höhe der

Hausnummer 28 an.

Ein Zeuge konnte die Personen flüchten sehen, jedoch keine nähere Beschreibung abgeben.

Die Haltestelle „Klausstraße“ wurde ebenfalls beschädigt, hier wurde eine Glasscheibe eingetreten.

Zeugen, die dort im Tatzeitraum verdächtige Personen wahrgenommen haben oder Hinweise zu den Sachbeschädigungen geben können, werden gebeten, sich bei der PI Augsburg Ost, unter der Tel. 0821/323- 2310 zu melden.

Kriegshaber – Unbekannter zündet Gräser an

Am Freitagabend (02.02.2024), zwischen 19:30 Uhr und 19:55 Uhr,

zündete ein bislang unbekannter Täter im Reesepark nahe der Skater-Anlage Gräser an, die daraufhin abbrannten.

Das Feuer wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Kriegshaber gelöscht.

Die Höhe des entstandenen Schadens muss derzeit geprüft werden.

Ein Zeuge konnte den mutmaßlichen Täter wie folgt beschreiben:

Ca. 30 Jahre alt, etwa 180 cm groß, er trug einen Vollbart und war bekleidet mit einer schwarzen Adidas Jacke mit drei weißen Streifen am linken Ärmel.

Weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der PI Augsburg 6, unter der Tel.

0821/323-2610 zu melden.

REGIONAL

Wemding – Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht

Am frühen Abend des 02.02.2024 gegen 17:50 Uhr befuhr ein

60-jähriger Mann die Staatsstraße 2214 von Wemding in Richtung Monheim. Im Bereich einer Kurve kam ihm ein dunkles Fahrzeug auf seiner Fahrspur entgegen.

Der 60-jährige wich dem entgegenkommenden Auto aus um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Hierdurch kam er ins Bankett und prallte daraufhin gegen ein Verkehrszeichen. Das Fahrzeug des Mannes wurde dadurch auf der rechten Fahrzeugseite stark beschädigt, wodurch ein Schaden im 5-stelligen Bereich entstand.

Der entgegenkommende Autofahrer flüchtete ohne sich um den Schaden zu

kümmern.

Wer Angaben zum flüchtigen Fahrer machen kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Donauwörth unter der Tel-Nr. 0906/70667-0 zu melden.

Trunkenheitsfahrten im Verkehr

Rain – Am Samstag, den 03.02.2024, gegen 05:30 Uhr, strzte ein 51-jähriger Mann

mit seinem E-Bike in Rain. Hierbei zog er sich eine Beckenfraktur und eine Schulterverletzung zu.

Bei der Verkehrsunfallaufnahme gab der Betroffene an, eine erhebliche Menge Alkohol zu sich genommen zu haben. Ein Atemalkoholtest war vor Ort nicht möglich, weshalb eine Blutentnahme durchgeführt wurde.

Den 51-jährigen erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Zusmarshausen – Samstagnacht (03.02.2024) gegen 02:45 Uhr, wurde ein 45-jähriger Mann aus einem Lokal in Zusmarshausen verwiesen, nachdem er ausfallend gegenüber der Bedienung wurde. Der sichtlich angetrunkene Mann stieg daraufhin in seinen Pkw und fuhr davon. Mehrere Zeugen konnten den Vorfall beobachten und informierten umgehend die Polizei.

Eine Streife der Polizeiinspektion Zusmarshausen konnte den 45-jährigen

Fahrzeugführer kurze Zeit später an dessen Wohnanschrift antreffen. Da dieser sichtlich alkoholisiert war und einen freiwilligen Alkoholtest verweigerte, wurde der Mann zur Blutentnahme ins Uniklinikum Augsburg verbracht.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde der Führerschein des 45-Jährigen beschlagnahmt.

Den Mann erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Friedberg – Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am 03.02.2024 kam es gegen 12:45 Uhr an der Kreuzung Wulfertshauser

Straße / Am Gerstenfeld zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Eine 78-jährige Fahrzeugführerin wollte am Gerstenfeld nach links auf die

Wulfertshauser Straße abbiegen. Zeitgleich befuhr eine 32-jährige Mutter mit ihrem Pkw und ihrem zweijährigen Kind im Fahrzeug die Wulfertshauser Straße. Bei dem Abbiegevorgang übersah die 78-jährige Dame die vorfahrtsberechtigte 32-jährige und es kam zur Kollision.

Bei dem Unfall verletzten sich sowohl die Mutter als auch das zweijährige Kind leicht und mussten vorsorglich ins Krankenhaus verbracht werden.

Der Pkw der Unfallgeschädigten musste durch den Abschleppdienst abgeschleppt werden.

Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 9.000 Euro geschätzt.

Bobingen – Verkehrsunfall – infolge Alkohol

Am Samstag, 03.02.2024, gegen 13:20 Uhr, kam es an der Kreuzung

Königsbrunner Straße / Oberottmarshauser Straße in Bobingen zu einem

Verkehrsunfall. Ein 63-jähriger Pkw-Fahrer befuhr mit seinem Pkw die

Oberottmarshauser Straße, missachtete an der o.g. Kreuzung das Verkehrszeichen „Halt. Vorfahrt gewähren“ und fuhr auf die vorfahrtberechtigte Königsbrunner Straße aus. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem sich auf der Vorfahrtsstraße befindlichen Pkw.

Bei der Unfallaufnahme wurde Alkoholgeruch beim 63-jährigen Pkw-Fahrer und Verursacher des Unfalls festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,94 Promille. Aufgrund des Alkoholgehalts wurde eine Blutentnahme im Krankenhaus Bobingen durchgeführt.

Der gesamte Sachschaden beläuft sich auf ca. 7.000 Euro. Den alkoholisierten Fahrzeugführer erwartet nun eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohols.

Gablingen – Verletzt nach riskantem Überholmanöver

Ein 23-jähriger Motorradfahrer übersah offenbar beim Überholvorgang in

einer Kurve zwischen Gablingen und Achsheim am Samstag (03.02.2024) gegen 11:05 Uhr eine entgegenkommende Pkw-Lenkerin und stieß mit ihr zusammen.

Dabei wurde der junge Mann schwer verletzt, die 27-jährige Autofahrerin blieb glücklicherweise unverletzt. Die Gesamtschadenshöhe an beiden Kraftfahrzeugen wird zunächst auf 20.000 Euro geschätzt.

