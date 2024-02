Demokratie braucht Solidarität | Neujahrsempfang der Grünen Stadtratsfraktion Augsburg

Mit 350 Gästen feierte die Grüne Stadtratsfraktion Augsburg am Samstagabend, 03.02.2024, ihren Neujahrsempfang im Rathaus. Im Mittelpunkt stand das brandaktuelle Thema “Demokratie braucht Solidarität”, das Gastgeber wie Gäste auf der Bühne zu kämpferischen Reden inspirierte.

Der Abend startete mit einer bewegenden Poetry-Performance der Künstlerin und ukrainischen Aktivistin Agatha Heinold; Lili Schmid, Tom Jahn und Joey Finger bereicherten das Programm musikalisch. Nach einer Begrüßungsrede von Bürgermeisterin Martina Wild und der Neujahrsrede der Fraktionsvorsitzenden Verena Mutius-Bartholy und Peter Rauscher mündete das Programm in einen Redebeitrag des grünen Europaabgeordneten Sergey Lagodinsky und ein darauf folgendes Podiumsgespräch mit Lagodinsky und Kulturstaatsministerin Claudia Roth.

Sergey Lagodinsky nahm in seinem Beitrag Bezug auf die Demonstration “Augsburg gegen Rechts” vom Nachmittag und die vielen anderen Demos in ganz Deutschland: “Wir Demokrat*innen, wir Europäer*innen werden uns nicht geschlagen geben. Auf unseren Straßen, vor unseren Rathäusern, auf unseren Plätzen sind die Menschen, die zeigen, dass wir safe sind”. Auch Claudia Roth mahnte zum Einsatz für die Demokratie: “Europa hat die Kraft für Frieden zu sorgen. Wir, die wir Grundrechte wie die Meinungsfreiheit, Demonstrationsfreiheit, Pressefreiheit genießen, haben eine Verantwortung, dass wir sie vor ihren Feinden bewahren.”

Bürgermeisterin und Referentin für Bildung und Migration Martina Wild machte schon zu Beginn des Empfangs in einer leidenschaftlichen Rede deutlich, worauf es jetzt ankomme: “Die Gefahr, dass Populist*innen mit ihren Scheinlösungen unsere Demokratie aushöhlen, ist real. Was können wir dem politisch entgegensetzen? Wir brauchen Weitblick. Wir brauchen Mut. Wir brauchen ganzheitliche, systemische Strategien. Wir brauchen Transparenz. Wir müssen Hoffnung geben. Und wir brauchen gute Bildung für alle. Denn Bildung ist die Immunabwehr der demokratischen Gesellschaft gegen antidemokratische Einflüsse.”

Auch die Fraktionsvorsitzenden Verena Mutius-Bartholy und Peter Rauscher betonten die Wichtigkeit des Miteinanders für eine erfolgreiche Zukunft Augsburgs.

Verena von Mutius-Bartholy: “Wir empfinden es als ein großes Glück, hier leben und wirken zu dürfen. Wir haben die Chance, Weichen zu stellen, den Wandel zu gestalten, damit Augsburg noch grüner, noch lebendiger, noch inklusiver wird. Jetzt kommt es darauf an zu sehen, was wir gewinnen können, wenn wir uns zusammenschließen unter dem Motto: Miteinander füreinander Verantwortung übernehmen! Und zwar auf allen Ebenen, über Grenzen hinweg: im Quartier, als Kommune, in Europa!”

Die Fraktionsvorsitzenden beleuchteten eine Bandbreite unterschiedlicher Handlungsfelder der Regierungskoalition, bereits erreichte Erfolge und konkrete Ziele für die Zukunft.

Peter Rauscher: “Wir wollen heute zeigen, was alles geht, wie es gehen kann und was uns das als vielfältige Stadtgesellschaft bringt. Wo haben wir Handlungsbedarf? Wohnraum ist viel zu knapp und für viele unbezahlbar. Fachkräfte fallen ebenso wenig vom Himmel und der Klimawandel lässt sich nicht abwählen. Das Gute ist: Wir müssen und wollen nicht zuschauen. Wir können hier vor Ort Lösungen finden und gemeinsam anpacken. Gerade jetzt, wo Antisemitismus und andere Formen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit zunehmen, ist es besonders wichtig, dass wir einander schützen, füreinander einstehen und uns auf das Verbindende konzentrieren. Wir alle sind Augsburg!”

