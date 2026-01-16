Newsletter
Rauchentwicklung in Augsburger Geschäftsgebäude: Feuerwehr löscht Brand, Ermittlungen zur Ursache laufen
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Rauchentwicklung in Augsburger Geschäftsgebäude: Feuerwehr löscht Brand, Ermittlungen zur Ursache laufen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Donnerstag, dem 15. Januar 2026, kam es gegen 06:30 Uhr zu einer Rauchentwicklung in einem Geschäftsgebäude in der Neuhäuserstraße in Augsburg. Die Feuerwehr konnte das Feuer erfolgreich löschen und es wurden glücklicherweise keine Personen verletzt.

Unklarheiten über die Ursache des Feuers

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, um die Ursache des Brandes zu klären. Die genauen Hintergründe bleiben noch im Dunkeln, und weitere Untersuchungen sind im Gange.

Sachschadenshöhe noch unklar

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist die Höhe des entstandenen Sachschadens noch nicht bekannt. Die zuständigen Behörden arbeiten daran, die Schäden zu erfassen und eine genaue Einschätzung vorzunehmen.

