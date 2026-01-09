Gebäude des Waldkindergarten Egweil durch Feuer völlig zerstört

Egweil – Am Freitagnachmittag, 9. Januar 2026, ist es im Waldkindergarten Egweil im Landkreis Eichstätt zu einem folgenschweren Brand gekommen. Das Feuer wurde von einer zufällig vorbeikommenden Familie entdeckt, die umgehend den Notruf verständigte. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand das Gebäude bereits in Vollbrand.

Aufgrund der schwierigen Anfahrtsbedingungen sowie der schnellen Brandausbreitung wurde die Alarmstufe von zunächst B3 auf B5 erhöht. Ein Großaufgebot der Feuerwehren aus der Umgebung rückte an, unterstützt von Rettungsdienst und Polizei. Ein zentrales Ziel der umfangreichen Löscharbeiten war es, ein Übergreifen der Flammen auf die angrenzenden Waldflächen zu verhindern. Dies gelang den Einsatzkräften.

Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich glücklicherweise weder Kinder noch Betreuungspersonal im Waldkindergarten. Verletzt wurde niemand. Das Gebäude wurde jedoch durch das Feuer vollständig zerstört und ist nicht mehr zu retten. Nach Angaben der Einsatzleitung muss der Kindergarten abgerissen werden.

Die Ursache des Brandes ist derzeit noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandentstehung aufgenommen, diese dauern aktuell noch an.

Der Waldkindergarten Egweil hatte erst zum 1. September 2025 seinen Betrieb aufgenommen und war damit die jüngste Einrichtung des BRK-Kreisverbandes Eichstätt. In der idyllisch gelegenen Mühlbergbreite bei Egweil wurden Kinder ab drei Jahren bis zum Schuleintritt betreut. Das pädagogische Konzept setzte auf naturnahes Lernen inmitten von Wald und Wiesen, mit dem Ziel, Bewegung, Selbstständigkeit und das Erleben der Natur mit allen Sinnen zu fördern.

Mit der Eröffnung begann für das Team und die Familien ein neues Kapitel – umso größer ist nun die Betroffenheit über den Verlust der Einrichtung. Wie es mit dem Betreuungsangebot für die Kinder weitergeht, ist derzeit noch offen.