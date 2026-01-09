Natur erleben in Augsburg: JAGEN UND FISCHEN 2026 – Presse Augsburg verlost Karten

Augsburg wird Mitte Januar wieder zum Treffpunkt für Jäger, Angler und Naturfreunde. Unter dem Motto „Natur erleben“ öffnet die JAGEN UND FISCHEN 2026 vom 16. bis 18. Januar ihre Tore in der Messe Augsburg. Mit Hubert Aiwanger als Schirmherr und einem vielfältigen Programm gilt die Publikumsmesse erneut als erste Anlaufstelle für alle, die sich für Jagd, Fischerei und naturnahe Themen interessieren.

Zu den festen Höhepunkten zählen auch in diesem Jahr die beliebten Erlebniswelten rund um Jagd, Jagdgebrauchshunde und Fischerei. Zahlreiche Hundevorführungen geben Einblicke in Ausbildung und Einsatz der Jagdhunde. Fachlich vertieft wird das Angebot in zwei Foren: Das Jägerforum bietet praxisnahe und fundierte Vorträge, während das Anglerforum aktuelle Branchenthemen sowie Beiträge renommierter Angel- und Fischexperten präsentiert. Ein sportlicher Programmpunkt ist die fünfte Süddeutsche Meisterschaft im Castingsport, bei der Anfänger und Profis ihre Fertigkeiten im Zielwerfen unter Beweis stellen können.

Ein fester Publikumsmagnet sind erneut die Showküchen Fisch und Wild in den Hallen 1 und 3. An allen drei Messetagen werden dort Gerichte live zubereitet, die Besucher nicht nur verfolgen, sondern auch probieren können.

Neue Angebote und bewährte Attraktionen

Neu ist in diesem Jahr die Fliegenwerferzone in Halle 1. Besucher können hier nicht nur Vorführungen erleben, sondern unter Anleitung erfahrener Profis selbst erste Versuche mit der Fliegenrute unternehmen. Im Anglerforum ist außerdem die Universität Rostock vertreten, die in Vorträgen und an ihrem Messestand eine innovative Form der Fischzucht vorstellt: die Aquaponik, ein komplexes Kreislaufsystem, das Hydro- und Aquakultur miteinander verbindet.

Auch das Freigelände ist wieder Teil des Programms. Die Greifvogel-Flugshow findet am Samstag und Sonntag statt. Der Zukunftswald bringt ein Stück Natur in die Messehalle und zeigt anschaulich die Entwicklung des Waldes. Ergänzt wird das Angebot durch Filmpremieren, Fachvorträge, ein Gewinnspiel mit Sachpreisen der Aussteller, einen Entdecker-Guide für Kinder sowie weitere Mitmachaktionen.

Die JAGEN UND FISCHEN 2026 ist ein Erlebnis für alle Generationen und eine ideale Gelegenheit, sich über Natur, Nachhaltigkeit und Outdoor-Themen zu informieren. Tickets und weitere Informationen finden Sie auf der Website der Messe Augsburg.

