Polizeibericht Augsburg vom 22.01.2026

Innenstadt – Polizei nimmt Ladendieb fest

Am Dienstag (20.01.2026) stoppten Polizeibeamte einen 54-jährigen Ladendieb in der Straße „Am Pfärrle“ in Augsburg.

Gegen 09.30 Uhr entwendete der 54-Jährige u.a. eine Flasche Wein in einem Supermarkt in der Frauentorstraße. Die Polizei konnte den Täter nach kurzer Flucht stoppen. Dabei stellten die Beamten weiteres Diebesgut und drei Messer fest.

Zudem schlug und trat der Täter in Richtung der eingesetzten Beamten. Diese blieben unverletzt.

Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft Augsburg wurde der 54-Jährige am 21.01.2026 dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Der 54-Jährige befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Die Polizei ermittelt nun gegen den 54-Jährigen u.a. wegen Diebstahls mit Waffen.

Der 54-Jährige besitzt ungarische Staatsangehörigkeit.

Innenstadt – Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Am Mittwoch (21.01.2026) beschädigte ein 18-Jähriger ein Auto in der Schroeckstraße.

Gegen 23.45 Uhr beobachtete ein Anwohner den 18-Jährigen und verständigte die Polizei. Dieser zerkratzte offenbar ein Auto und besprühte es mit Farbe. Die Höhe des Sachschadens wird derzeit noch abgeklärt.

Der 18-Jährige konnte im Rahmen einer eingeleiteten Fahndung angetroffen werden.

Da sich der 18-Jährige offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation befand, wurde er in ein entsprechendes Krankenhaus gebracht.

Der 18-Jährige besitzt die ukrainische Staatsangehörigkeit.

Lechhausen – Polizei stellt Waffe sicher

Am Mittwoch (21.01.2026) stellte die Polizei eine Waffe in der Stätzlinger Straße sicher.

Gegen 17.00 Uhr verständigte eine 50-jährige Frau die Polizei und informierte diese über den Fund einer Langwaffe. Diese fand sie beim Entrümpeln einer Wohnung.

Die Polizei stellte die Waffe sicher. Eine Gefahr für die Allgemeinheit bestand zu keiner Zeit.

Hinweis durch die Polizei:

Rufen Sie in solchen Fällen die Polizei und bringen Sie Waffen nicht selbstständig zu einer Polizeidienststelle.

Kriegshaber – Polizei ermittelt nach Taschendiebstahl

Am Mittwoch (21.01.2026) entwendete eine 23-Jährige in der Tunnelstraße einem 24-Jährigen dessen Geldbeutel.

Der 24-jährige Mann wurde durch die 23-jährige Frau angesprochen. Die beiden einigten sich offenbar gegen Bezahlung auf eine Dienstleistung. Kurz darauf stellte der 24-Jährige fest, dass sein Geldbeutel fehlte. Er alarmierte die Polizei.

Aufgrund eines vorangegangenen Einsatzes waren die Personalien der 23-Jährigen den Polizeibeamten bekannt.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Diebstahls gegen die 23-Jährige.

Die 23-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Pfersee – Polizei stoppt Autofahrer unter Cannabiseinfluss

Am Mittwoch (21.01.2026) war ein 21-jähriger Autofahrer in der Stadtberger Straße unter dem Einfluss von Drogen unterwegs.

Gegen 23.45 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den 21-jährigen Mann. Bei der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der 21-Jährige offenbar Cannabis konsumiert hatte. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Polizeibeamten drogentypisches Verhalten fest.

Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme bei dem 21-Jährigen.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 21-Jährigen.

Der 21-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.