Polizeibericht Augsburg vom 26.01.2026

Innenstadt – Polizei ermittelt nach Trickdiebstahl

Am Freitag (23.01.2026) kam es in einem Juweliergeschäft in der Straße „am Hoher Weg“ zu einem Diebstahl durch vier unbekannte Täter.

Gegen 17.45 Uhr betraten vier unbekannte Täter das Geschäft. Ein Mann und eine Frau lenkten dabei die beiden Geschäftsinhaber ab. Währenddessen entwendeten die beiden anderen Männer zwei hochwertige Uhren. Ein Zeuge konnte die Tat beim Vorbeifahren beobachten. Als dieser zurückkehrte, waren die vier Unbekannten jedoch bereits flüchtig.

Der Vermögensschaden liegt im mittleren fünfstelligen Bereich.

Zeugen werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 zu melden.

Die Polizei ermittelt nun wegen einem besonders schweren Fall des Diebstahls.

Innenstadt – Polizei stoppt Autofahrer unter Cannabiseinfluss

Am Sonntag (25.01.2026) war ein 30-jähriger E-Scooterfahrer in der Müllerstraße unter dem Einfluss von Drogen unterwegs.

Gegen 13.00 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den 30-Jährigen. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten drogentypisches Verhalten fest. Im Rahmen des Gesprächs gab dieser zu, am Vorabend Cannabis konsumiert zu haben.

Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz.

Der 30-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Göggingen – Polizei ermittelt nach Einbruch

In der Zeit von Montag (19.01.2026), 11.00 Uhr auf Freitag (23.01.2026), 15.30 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in der Bürgermeister-Miehle-Straße.

Der oder die unbekannten Täter entwendeten mehrere Wertgegenstände. Der genaue Beuteschaden wird derzeit noch abgeklärt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Einbruchdiebstahls.

Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/ 323-3821 entgegen.

Lechhausen – Polizei ermittelt wegen Fahrens trotz Fahrverbot

Am Sonntag (25.01.2026) war ein 22-Jähriger ohne Führerschein in der Bürgermeister-Wegele-Straße unterwegs.

Gegen 12.00 Uhr erschien der 22-Jahre alte Autofahrer bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost. Gegen diesen wirkte bereits seit Dezember ein gültiges Fahrverbot. Einer Aufforderung zur Führerscheinabgabe war der 22-Jährige nicht nachgekommen.

Die Beamten stellten bislang mindestens zwei Fahrten trotz des wirkenden Fahrverbots fest.

Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrens trotz Fahrverbot gegen den 22-Jährigen.

Der Mann besitzt die syrische Staatsangehörigkeit.

