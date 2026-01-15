Unbekannter Täter betrügt Augsburger um dreistelligen Betrag bei Online-Kauf eines Servers

Augsburg – Am Sonntag, den 11. Januar 2026, wurde ein 37-jähriger Mann Opfer eines Betrugs, als er auf einer Verkaufsplattform einen Server erwarb. Der Mann überwies einen niedrigen bis mittleren dreistelligen Betrag an den Verkäufer, erhielt aber nie die Ware.

Polizei ermittelt wegen Warenbetrugs

Die Polizei Augsburg hat die Ermittlungen wegen Warenbetrugs gegen den unbekannten Täter aufgenommen. Der Vorfall ereignete sich, als der 37-Jährige, der die polnische Staatsangehörigkeit besitzt, auf ein verlockendes Online-Angebot hereinfiel.

Betrug über Verkaufsplattform

Der Geschädigte zahlte das Geld im voraus, ohne dass der angebotene Server geliefert wurde. Solche Betrugsfälle über Verkaufsplattformen sind keine Seltenheit und die Polizei rät zu erhöhter Vorsicht bei Online-Käufen.