Polizeibericht Augsburg und Region vom 20.01.2026

Spickel-Herrenbach – Polizei ermittelt nach versuchtem Tötungsdelikt

Am Montag (19.01.2026) verletzte eine 32-Jährige eine 34-Jährige in einer Wohnung im Brunnenlechgäßchen. Die 32-Jährige befand sich offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation.

Gegen 13:00 Uhr verletzte die 32-Jährige dabei die 34-Jährige mit einem Messer. Die 34-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen und konnte aus der Wohnung flüchten. Beamte nahmen die 32-Jährige fest und brachten sie in ein entsprechendes Krankenhaus.

Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen eines versuchten Tötungsdeliktes gegen die 32-Jährige.

Die 32-Jährige sowie die 34-Jährige besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit.

Lechhausen – Polizei ermittelt nach gefährlicher Körperverletzung

Am Montag (19.01.2026) wurde eine 26-Jährige in der Neuburger Straße von vier Personen angegriffen.

Gegen 15:15 Uhr lief die 26-jährige Frau von der Bushaltestelle in der Neuburger Straße nach Hause. Hier wurde sie zunächst durch eine vierköpfige Personengruppe (3x männlich/ 1x weiblich) beleidigt. Anschließend bewarfen die unbekannten Täter die 26-Jährige mit Eiern.

Als die Geschädigte versuchte einen Notruf abzusetzen, wurde sie zu Boden gestoßen und getreten. Die Täter entfernten sich im Nachgang in unbekannte Richtung.

Die 26-Jährige konnte die Personen nicht beschreiben, es ist lediglich bekannt, dass diese zwischen 20 und 25 Jahre alt sind.

Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung.

Die Geschädigte hat die saudi-arabische Staatsangehörigkeit.

Die Polizei Augsburg Ost sucht nun Zeugen, die Hinweise auf die Personengruppe geben können oder die Tat beobachten konnten unter der Tel. 0821/323-2310.

Kriegshaber – Polizei ermittelt nach Kupferkabeldiebstahl

In der Zeit vom 17.02.2026, 16:00 Uhr bis zum 19.01.2026, 12:30 Uhr kam es zum Diebstahl von mehreren Rollen mit Kupferkabeln von einer Baustelle in der Alfred-Nobel-Straße.

Der oder die unbekannten Täter öffneten gewaltsam einen Container und entwendeten die Rollen. Für den Abtransport müssen die Täter offenbar ein größeres Fahrzeug genutzt haben.

Zeugen, die im Tatzeitraum etwas Verdächtiges bemerkt haben oder Hinweise auf die Täter oder ein Tatfahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Augsburg West unter der Tel. 0821/323-2510 zu melden.

